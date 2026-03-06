【NHKカルチャー】オホーツクとっかりセンター・アザラシランド飼育スタッフによるオンライン講座「アザラシ飼育員が語るアザラシの個性」【2026年3月14日（土）13時～】

株式会社エヌエイチケイ文化センターオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327554.html

2026年3月14日（土）13：00より配信、見逃し配信有りのオンライン講座です。

講師は、野生のアザラシたちを保護、飼育している日本で唯一の施設「オホーツクとっかりセンター」飼育展示係長の渡辺美玖さんです。

親とはぐれたり、けがをしたりしたアザラシを保護し、治療、リハビリを行い海に帰す活動をしながら、アザラシの知られざる生体や魅力を伝えている飼育員さんが熱く語る、アザラシのライブ映像も交えた60分です！

★講座特製「オリジナル缶バッチ」付きのコースもございます。

【講師より】

日本で唯一のアザラシ専門の保護施設である「オホーツクとっかりセンター」。

前回はアザラシの保護活動について詳しくお話したので、今回は保護された子たちがどのように今を生きているのか。そしてどんな子たちが生活しているのか。

普段はなかなか聞けない、アザラシたち1頭1頭の見分け方や性格についてお話します。

とっかりセンターのアザラシたちを、もっともっと知れること間違いなし！

■オホーツク とっかりセンター https://o-tower.co.jp/tokkaricenter.html

■オホーツクとっかりセンター アザラシランド Instagram ・ tokkaricenter_official

※本講座は見逃し配信を行います。期間は2026年3月18日（水）～3月31日（火）までとなります。

見逃し配信をご希望の場合も、事前の登録が必要となりますのでご注意ください。

アザラシ飼育員が語るアザラシの個性

講師：オホーツクとっかりセンターアザラシランド 展示飼育係長 渡辺 美玖

開催形式：オンライン

開催日時：2026年3月14日（土）13:00～14:00

（見逃し配信あり）

主催：浜松教室

申し込み・詳細URL：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327554.html

★講座特製「オリジナル缶バッチ」付きコースをご希望の方は『バッジ付き』を選択ください