【NHKカルチャー】ついに関西初上陸！『恋におちたシェイクスピア』出演・劇団四季の鈴木周さんに学ぶ 演劇レッスン 柏教室・西宮教室で初開催決定！
劇団四季所属俳優 鈴木 周さん
柏教室開催 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329191.html
町田教室開催 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329402.html
西宮ガーデンズ教室開催 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328499.html
さいたまアリーナ教室開催 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html
【劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン】
◆演技の経験は一切不問！
舞台での「声」や「動き」を学ぶことで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立つスキルが身につきます。
鈴木 周さんが基礎から丁寧に指導します。
◆講師紹介
鈴木 周（すずき しゅう）
1983年～2003年 劇団俳優座所属。
2004年～現在 劇団四季に在籍中。
劇団四季では「オペラ座の怪人」等のロングラン公演、
「オンディーヌ」「恋におちたシェイクスピア」などのストレートプレイ、
「ジョン万次郎の夢」などのファミリーミュージカル、
昭和三部作「ミュージカル李香蘭」「ミュージカル異国の丘」「ミュージカル南十字星」に出演。
2026年4月25日開幕の京都劇場公演『恋におちたシェイクスピア』出演キャストのひとりです。
劇団四季の現役俳優から直接レッスンを受けられる、またとない機会です。
◆レッスン内容（予定）
・正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習
・身体の緊張を解く簡単なストレッチ
・テキストを使った台詞のレッスン
・本読み稽古
1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進めます。
演劇が初めての方でも安心して参加できます。
◆こんな方におすすめ！
・人とのコミュニケーションをもっとスムーズにしたい
・自分の考えを分かりやすく伝えたい
・人前で話すことへの苦手意識を克服したい
・ミュージカルや舞台が好きで、表現力を磨きたい
◆ 憧れの舞台俳優と一緒に学ぶチャンス！
鈴木 周さんとともに、楽しみながら「表現の幅」を広げてみませんか？
日常のコミュニケーションに自信をつけたい方も、
ミュージカルファンの仲間と楽しく学べるレッスンです。
劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン
講師：劇団四季所属俳優 鈴木 周
開催形式：教室
開催日時：【柏教室】2026年3月28日（土）13:00～15:00
【町田教室】2026年3月29日（日）13:00～15:00
【西宮ガーデンズ教室】2026年4月5日（日）13:30～16:30
＊途中休憩をはさみ２部制
【さいたまアリーナ教室】2026年4月7日(火)15:00～17:00
受講料：【柏・町田・さいたまアリーナ教室】
会員 5,720円（税込）・ 一般（入会不要） 6,413円（税込）
【西宮ガーデンズ教室】
会員・一般（入会不要）13,728円
主催：NHK文化センター
