【NHKカルチャー】ついに関西初上陸！『恋におちたシェイクスピア』出演・劇団四季の鈴木周さんに学ぶ 演劇レッスン　柏教室・西宮教室で初開催決定！

株式会社エヌエイチケイ文化センター

劇団四季所属俳優　鈴木 周さん

【劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン】



◆演技の経験は一切不問！


舞台での「声」や「動き」を学ぶことで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立つスキルが身につきます。


鈴木 周さんが基礎から丁寧に指導します。



◆講師紹介


鈴木 周（すずき しゅう）


1983年～2003年　劇団俳優座所属。


2004年～現在　劇団四季に在籍中。


劇団四季では「オペラ座の怪人」等のロングラン公演、


「オンディーヌ」「恋におちたシェイクスピア」などのストレートプレイ、


「ジョン万次郎の夢」などのファミリーミュージカル、


昭和三部作「ミュージカル李香蘭」「ミュージカル異国の丘」「ミュージカル南十字星」に出演。



2026年4月25日開幕の京都劇場公演『恋におちたシェイクスピア』出演キャストのひとりです。


劇団四季の現役俳優から直接レッスンを受けられる、またとない機会です。



◆レッスン内容（予定）　


・正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習


・身体の緊張を解く簡単なストレッチ


・テキストを使った台詞のレッスン


・本読み稽古


1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進めます。


演劇が初めての方でも安心して参加できます。



◆こんな方におすすめ！


・人とのコミュニケーションをもっとスムーズにしたい


・自分の考えを分かりやすく伝えたい


・人前で話すことへの苦手意識を克服したい


・ミュージカルや舞台が好きで、表現力を磨きたい



◆ 憧れの舞台俳優と一緒に学ぶチャンス！


鈴木 周さんとともに、楽しみながら「表現の幅」を広げてみませんか？


日常のコミュニケーションに自信をつけたい方も、


ミュージカルファンの仲間と楽しく学べるレッスンです。


