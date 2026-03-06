【NHKカルチャー】ついに関西初上陸！『恋におちたシェイクスピア』出演・劇団四季の鈴木周さんに学ぶ 演劇レッスン　柏教室・西宮教室で初開催決定！

株式会社エヌエイチケイ文化センター劇団四季所属俳優 鈴木 周さん柏教室開催 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329191.html町田教室開催 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329402.html西宮ガーデンズ教室開催 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328499.htmlさいたまアリーナ教室開催 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327511.html

【劇団四季 現役俳優が教える 演劇レッスン】

◆演技の経験は一切不問！

舞台での「声」や「動き」を学ぶことで、仕事や実生活のコミュニケーションにも役立つスキルが身につきます。

鈴木 周さんが基礎から丁寧に指導します。

◆講師紹介

鈴木 周（すずき しゅう）

1983年～2003年 劇団俳優座所属。

2004年～現在 劇団四季に在籍中。

劇団四季では「オペラ座の怪人」等のロングラン公演、

「オンディーヌ」「恋におちたシェイクスピア」などのストレートプレイ、

「ジョン万次郎の夢」などのファミリーミュージカル、

昭和三部作「ミュージカル李香蘭」「ミュージカル異国の丘」「ミュージカル南十字星」に出演。

2026年4月25日開幕の京都劇場公演『恋におちたシェイクスピア』出演キャストのひとりです。

劇団四季の現役俳優から直接レッスンを受けられる、またとない機会です。

◆レッスン内容（予定）

・正しい身体のポジションを認識して呼吸を行い、段々と声を乗せる練習

・身体の緊張を解く簡単なストレッチ

・テキストを使った台詞のレッスン

・本読み稽古

1人1人に合わせたアドバイスを行いながら進めます。

演劇が初めての方でも安心して参加できます。

◆こんな方におすすめ！

・人とのコミュニケーションをもっとスムーズにしたい

・自分の考えを分かりやすく伝えたい

・人前で話すことへの苦手意識を克服したい

・ミュージカルや舞台が好きで、表現力を磨きたい

◆ 憧れの舞台俳優と一緒に学ぶチャンス！

鈴木 周さんとともに、楽しみながら「表現の幅」を広げてみませんか？

日常のコミュニケーションに自信をつけたい方も、

ミュージカルファンの仲間と楽しく学べるレッスンです。

開催日時：【柏教室】2026年3月28日（土）13:00～15:00

【町田教室】2026年3月29日（日）13:00～15:00

【西宮ガーデンズ教室】2026年4月5日（日）13:30～16:30

＊途中休憩をはさみ２部制

【さいたまアリーナ教室】2026年4月7日(火)15:00～17:00

受講料：【柏・町田・さいたまアリーナ教室】

会員 5,720円（税込）・ 一般（入会不要） 6,413円（税込）

【西宮ガーデンズ教室】

会員・一般（入会不要）13,728円

