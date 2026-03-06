楽々かあさんの最新作『担任の先生に伝わる！　子どもがラクになる合理的配慮サポートブック』

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『担任の先生に伝わる！ 子どもがラクになる合理的配慮サポートブック』（大場美鈴【著】)を 2026年3月6日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

本書は、累計10万部を超える著作を持つ「楽々かあさん」こと大場美鈴さんの最新刊です。 今回は「合理的配慮」をテーマに、発達障害のある子どもを育てる保護者と、子どもを支える先生方の双方に役立つ実践書です。合理的配慮の伝え方や学校との連携のコツを、日本の教育現場の実情に即して具体的に解説。子ども自身の自己理解と自立を支え、家庭と学校がサポートし合える一冊です。

また、サポートブックをダウンロードできる特設ページも公開しています。こちらはどなたでもご利用いただけます。サポートブックはスマートフォンから直接入力でき、進級など情報の更新がしやすいのが特長です。

★サポートブックをダウンロードできる特設ページはこちら

https://supportbook.godo-shuppan.co.jp(https://supportbook.godo-shuppan.co.jp)

●本書の紹介

子どもの長所の伝え方

クラスの子達への配慮と伝え方

現場の先生へのコラムも掲載！

楽々式サポートブックの記入方法も掲載！

●目次

第１章 親子でできること

第２章 先生との信頼関係づくり

第３章 合理的配慮の伝え方のコツ

第４章 うまくいかない時には……

第５章 セルフアドボカシーに向けて

解説章 楽々式サポートブック 書き方・渡し方

●著者情報

大場美鈴（楽々かあさん）

著者・教育ライター。1975年生まれ。筑波大学卒。

医療系雑誌の出版社に勤務後、実父の介護経験を経て結婚。発達障害・グレーゾーンの3兄妹の母となる。「うちの子専門家・楽々かあさん」として、子育て/教育/発達障害児者支援の総合Webサイト「楽々かあさん公式HP」を個人運営し、子育ての傍ら情報発信と著述活動を続ける。

代表著書『楽々かあさんの伝わる！声かけ変換』(あさ出版)は、累計10万部突破のベストセラーとなり、多言語にも翻訳。他に『108の子育て法』(ポプラ社)など著書多数。

https://www.rakurakumom.com/

●書誌情報

『担任の先生に伝わる！ 子どもがラクになる合理的配慮サポートブック』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b672936.html

大場美鈴【著】

□定価＝本体1,700円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1595-2

【Amazon】https://amzn.asia/d/0bfchkRj(https://amzn.asia/d/0bfchkRj)

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18479949(https://books.rakuten.co.jp/rb/18479949)