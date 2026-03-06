「パパ似？ママ似？」論争をAIが解決！

株式会社seeDNA

かつて、DNA鑑定が存在しなかった時代。生まれた赤子が本当にその家の血を引いているかどうかを確かめる唯一の方法は、「顔を見ること」でした。

目はパパに似ている、鼻はママ似だね

「目が父親にそっくりだ」「鼻筋は祖父譲りだ」。 人々は、言葉を持たない赤子の顔に刻まれたわずかな特徴から、目に見えない血のつながり（血縁）を見出そうとしてきた。これは単なる世間話ではなく、群れの中で子供を育て、生存確率を高めるための、人類の本能的な行動だったとも言われている。

しかし、人の目による判断は常に曖昧だ。 「パパに似ている」と言い張る祖母と、「いや、ママ似だ」と譲らない親戚。そこには常に、主観や願望が入り混じる。

■ 現代によみがえる「デジタル観相学」

そんな古来の習慣に、冷徹なまでの客観性を持ち込んだサービスが登場し、話題を呼んでいる。 seeDNA遺伝医療研究所が公開した無料Webツール、「家族の絆 AI顔診断」だ。

家族の絆「AI顔診断」

このサービスのアプローチは非常にユニークだ。これまで同社が提供してきた、99.9999999%の精度を誇る生物学的な親子関係を調べる「親子の絆」とは異なり、あえて「見た目の類似性」に着目している。

システムには、高度な画像認識AIを採用。人間の目では捉えきれない、目、鼻、口の配置など数十箇所の特徴点を瞬時に数値化して比較する。かつて村の長老や産婆が経験則で行っていた「顔による血縁判断」を、ビッグデータとアルゴリズムによって現代に最適化した、いわば「デジタル観相学」とも言える。

■ 「似ていない」という結果が教えてくれること

実際に試してみると、その体験は驚くほどシンプルで、どこか温かい。 親と子の写真をアップロードするだけで、数秒後には「親子指数 88%」といった具体的な数字と共に、賞状のような診断レポートが無料で発行される。

「家族の絆 AI顔解析」報告書

しかし、seeDNA遺伝医療研究所がこのサービスに込めた意図は、単に「似ている・似ていない」を判定して終わることではありません。 「AIは顔の造形を正確に測定しますが、遺伝の仕組みはもっと複雑で神秘的です。顔が全く似ていなくても、性格や才能、体質といった『目に見えない部分』で驚くほど親の特徴を受け継いでいるケースは山ほどあります」

このAI診断は、あくまでエンターテインメントとしての入り口に過ぎない。 AIが弾き出した「顔の類似度」をきっかけに、ユーザーは「では、内面はどうだろう？」「才能はどちらに似たのだろう？」と、より深い「遺伝子の絆」に思いを馳せることになる。

■ 見えない絆を可視化する

顔の形は、親から子へ贈られる最初のギフトかもしれない。しかし、それが全てではない。

seeDNA遺伝医療研究所は、このAI診断の結果送付とあわせて、最新の科学ニュースレターを配信する。そこで語られるのは、学習能力や運動神経、あるいは健康リスクといった、生涯にわたって子供を支える「DNAの情報」だ。

「顔」というアナログな情報の解析から始まり、「DNA」というデジタルな生命情報の理解へと繋がる。 古くて新しいこのサービスは、テクノロジーが家族の絆を再確認させるための、現代の翻訳機なのかもしれない。

■ サービス概要

家族の絆 AI顔診断（無料）

https://seedna.co.jp/gene/link/

※本サービスはエンターテインメント目的であり、法的な親子関係を証明するものではありません。

※正確な血縁関係の証明には、同社のDNA親子鑑定をご利用ください。

seeDNA遺伝医療研究所

遺伝子検査・DNA鑑定の専門機関。 自社ラボでの一貫検査体制を持ち、健康リスク・体質・才能。祖先のルーツ・出生前DNA鑑定から法的なDNA鑑定まで幅広いニーズに対応。



＜所在地＞

〒121-0813

東京都足立区竹の塚3-10-1 竹の塚ビル2階

URL：https://seedna.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社seeDNA 広報担当 清水

TEL：03-6659-2297

E-mail：support@seedna.co.jp