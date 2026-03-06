総投票数 約25,000票！　ユーザーの選ぶDLsiteアワード2025、結果発表

株式会社エイシス

二次元コンテンツのダウンロード販売サービス『DLsite』( https://www.dlsite.com/ 株式会社エイシス、所在地：東京都千代田区、代表取締役：藤井純)は、ユーザー投票により2025年を代表する作品を選出する『DLsiteアワード2025』において、投票結果を基にした各賞の受賞作品を発表しました。

DLsiteアワード2025 結果発表ページ

https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/dlsiteawards2025/result/

毎分毎秒、クリエイターとユーザーのさまざまな「好き」が行き交うプラットフォーム『DLsite』を舞台に、2025年に多くのユーザーの心を掴んだ作品を選出する【DLsiteアワード2025】を開催いたしました。

今回の結果発表にあたり、特設ページでは作品の分野ごとに多彩な作品を表彰しています。

また、本プレスリリースでは全年齢部門の受賞作の一部と作品に寄せられたユーザーコメントをあわせてご紹介いたします。

ゲームカテゴリ

◎アワード大賞

『MACHINE CHILD(マシンチャイルド)日本語版』

サークル：少女騎士団

ユーザーコメント：

皆大好き娘育成ゲーです。

そのリプレイ性の高さにはまり、何周もしてしまいました。

あなただけの娘を、あなた自身の手で、大切に育ててみませんか？

◎新人賞

『【限定ASMR特典付き】SAEKO: Giantess Dating Sim』

サークル：HYPER REAL

ユーザーコメント：

2025年発売のゲームの中でも異彩をはなつ魅力があって面白かった。ダークでスリリング、でも憎めない魅力のある冴子との日々…。音楽も最高です。

◎新人賞

『でびるコネクショん でびネコ(ハート)エディショん』

サークル：ChaoGames

ユーザーコメント：

このゲームは癖を詰め込んだ神ゲーです。まず、ケモナーは買うべきです。魅力的なキャラクターが繰り広げるコミュニケーションは物語に引き込むには十分すぎる。また、作品内に登場するキャラクターはばやちゃお先生のオリキャラが多く登場するため、供給が多くとても沼ることができる。2025年発売のゲームの中でベストバイです。

音声作品カテゴリ

◎アワード大賞

『【ASMR】クラーケン魔法使いとの旅【耳かき(触手・指・竹・綿棒・濡れ綿棒・鼓膜刺激)/耳マッサージ/シャンプー/バブルタイマー/心音/声:こりす】』

サークル：癒しの森の家

ユーザーコメント：

とにかくお姉さん感が凄かった！

触手耳かきなどの音も良く、睡眠導入にも持って来いな癒される作品でした！

シナリオも衝撃的な展開もあり、何処を取っても素晴らしい作品だと思いました！

◎新人賞

『推し配信者がクラスメイトだった件 しかも放課後の誰もいない部室で2人きり…!?』

サークル：コロコロコミック

ユーザーコメント：

「コロコロコミック×DLsite」

この化学反応は、個人的に2025年イチのインパクトでした！

この流れを止めたくない！

もっといろんなヒトに知ってもらいたい！

マンガ・CG・イラストカテゴリ

◎新人賞

『銀行強盗のシミュレーションをする話』

サークル：しろme

ユーザーコメント：

同僚を縛りまくっていくマンガ。緊縛好きなら外せない。

このほかにも結果発表ページでは多彩な作品が大賞、新人賞に輝いており、さらに、投票した方の「年代」や「職業」「DLsiteのユーザー歴」などを基にした特別賞も公開しています。

ぜひこの機会に、DLsiteで活躍する個性豊かなクリエイターとその作品をご覧ください！

結果発表ページ：https://www.dlsite.com/modpub/lp/home/dlsiteawards2025/result/

※本アワードは、2026年1月30日(金)～年2月8日(日)の期間中に投票された票を集計して選定を行っております。