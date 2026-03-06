令和７年度採択スタートアップの中間報告会を開催します！

東京都

東京都では、スタートアップと連携して、都内の自然資源を活用し、ＣＯ２を吸収・除去することで生まれるカーボンクレジットの創出を促進する「吸収・除去系カーボンクレジット創出促進事業」を実施しています。

このたび、令和７年度に開始した実証事業の中間報告会を開催します。農林水産分野におけるカーボンクレジットの創出について、最前線で取組を進めるスタートアップが最新の状況をお伝えします！

どなたでも無料で参加いただけますので、ご興味のある方はぜひお申込みください。

１．開 催 概 要

２．中間報告を行うスタートアップと実証事業の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6503_1_d48137b689e1ad35fb485f9f1a89c0d0.jpg?v=202603070351 ]【林業】株式会社ステラーグリーン

衛星データの活用・ＡＩ補正による森林クレジットの創出コストの削減と工数短縮を実証するとともに、森林が蓄積する地下水の可視化を通じたクレジットの高付加価値化を実証

【農業】株式会社TOWING

”宙炭”の農地への施用による栽培効果の確認およびカーボンクレジット活用による農作物の高付加価値化・販売単価向上を実証するとともに、消費者向けの環境価値の効果的な訴求・販売方法を実証

【水産業】株式会社BLUABLE

海藻を分解させずに深海に沈設することによるブルーカーボン創出量の大幅な拡大を目指し、海藻の沈設による炭素固定量、生態系への影響の評価及びブルーカーボンクレジットの創出を実証

３．事 業 概 要

農林水産分野でのＣＯ２の吸収・除去に関する優れたアイデアや技術等を有するスタートアップを公募・選定し、都内での吸収・除去系カーボンクレジットの創出に向けた実証事業に対し、経費負担等の支援を実施

■ 実施期間 令和７年度から令和８年度まで（２か年事業）

■ 支援内容 １. 実証事業に係る経費の負担（最大4,000万円）

２. 事業プロモーターによる伴走支援

カーボンクレジットとは

省エネ設備の導入や森林管理の取組等による温室効果ガスの排出削減量や吸収量を、第三者機関による検証等を経て、企業等の間で取引できるよう認証する、脱炭素を効果的に進めるための仕組みです。温室効果ガスの削減・吸収量は、通常、CO2換算の重量である「t-CO2」で表します。日本の標準的な家庭では、１世帯当たり年間に約3.5t-CO2の温室効果ガスを排出しています。

事業ウェブサイトでは令和６年度採択事業者の成果報告会の様子を掲載中です。ぜひご覧ください。

https://www.removal-credit.metro.tokyo.lg.jp/