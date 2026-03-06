クラウド型の「社会保険・労働保険申請代行サービス」をリリース　1件3,000円～手続きが可能

スポット社労士くん社会保険労務士法人

スポット社労士くん社会保険労務士法人（本社：東京都千代田区、以下「スポット社労士くん」）は、企業の社会保険・労働保険に関する申請をクラウド上で社労士事務所に1件単位で依頼できる社会保険・労働保険申請代行クラウドシステム、「スポットポータル」の本格提供を開始したことをお知らせいたします。

サービス詳細URL： https://spot-s.or.jp/spotsystem/

■ 社会保険の手続きをもっとお手軽に！

１件3,000円から利用可能

社会保険や労働保険の申請は、複雑で専門知識が必要とされる難しい業務です。加えて、手続きを怠れば企業や従業員にとって大きなリスクとなるため、担当者にとっては「ミスが許されない重い負担」となっています。一方で、専門家である社労士に依頼するには、「月額数万円の顧問契約」が一般的であり、手続きが少ない月でも固定費が発生することが導入の壁となっていました。こうした「専門家に頼みたいが、顧問料を払うほどではない」という企業のニーズに応え、必要項目を入力するだけで、社労士事務所が確認をし、電子申請が行えるシステムです。

■ 「社会保険・労働保険申請代行クラウドシステム」の3つの特徴

マイページイメージ画像1. 顧問料0円、1件3,000円（税別）からの従量課金制

入退社の手続きや育休申請など、発生した業務の分だけ費用を支払う合理的コスト体系を実現。固定費をかけずに、常にプロの社労士による正確な申請が可能になります。

2. 最短3分で依頼開始、完全オンライン完結

会社名やメールアドレスの入力のみで即日マイページを発行。対面での打ち合わせや書類の郵送、役所への往復は一切不要です。マイページから手続きを選択し、必要データをアップロードするだけで依頼が完結します。

3. プロの社労士による「ミスゼロ」の安心感と24時間受付

申請はすべて国家資格者である社会保険労務士事務所が代行。複雑な算定基礎届や月額変更届も正確に処理します。また、24時間システム上での依頼・データ送信が可能であるため、日中の業務に追われる担当者でも深夜や早朝にサクッと依頼を済ませることが可能です。

■ freee人事労務とのAPI連携により、データ入力の手間をさらに削減

本システムは、freee株式会社が提供する「freee人事労務」とのAPI連携に対応しています。これにより、freee人事労務上に登録されている従業員情報を、本システムへボタン一つで取り込むことが可能です。これまで発生していた「クラウド給与ソフトから情報をエクスポートし、申請書に転記する」といった二重入力の手間を排除。データ連携による自動化を進めることで、入力ミスを物理的に防ぎ、人事労務担当者の業務時間を大幅に短縮します。

詳しくはこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002005.000006428.html

■ サービス概要

名称：社会保険・労働保険申請代行クラウドシステム

利用料金：登録料無料、1件3,000円（税別）～

主な対応業務：雇用保険・社会保険の資格取得・喪失、離職票作成、算定基礎届、年度更新、育休・産休手続き、労災申請、その他諸届。

対象：全国の法人・個人事業主（特に専任の人事担当者が不在の中小・ベンチャー企業）

■スポット社労士くん社会保険労務士法人について

幅広い手続きに対応

「必要な時に、必要なだけ、プロのサービスを」をコンセプトに、全国の中小企業のバックオフィス業務を支援。従来の顧問契約の枠にとらわれない「スポット（単発）利用」という新しい社労士活用の形を提案し、企業のDX化と業務効率化を推進しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

スポット社労士くん社会保険労務士法人（プレスリリース担当まで）

住所：〒102-0075 東京都千代田区三番町３－８ 泉館三番町 6F

電話番号：03-6272-6183

URL：https://spot-s.or.jp/