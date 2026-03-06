URBAN RESEARCH DOORS、SASSAFRAS Exclusive「GARDENER JACKET」を発売
予てからURBAN RESEARCH DOORSでは高い人気を集めている、京都発のガーデニングツールブランド「SASSAFRAS（ササフラス）」。
デザイナー高城 考史氏が敬愛するワーク、ミリタリー、アウトドアを中心とした ヴィンテージウェアをデザインソースに、自身が趣味とするガーデニング作業時の 機能性と利便性を追求した独創的なプロダクトは唯一無二。
今回リリースするのは、SASSAFRASの「GARDENER JACKET」の別注モデル。
オリジナルでは片側のみのポケットを別注でダブルポケットに変更。単にポケットを付けるだけでは無く、ポケット位置も修正しバランス良く仕上げました。
※こちらのアイテムはノンウォッシュになりますので、洗濯後2cm～3cm程度縮みます。
別注 GARDENER R JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1050210/?_ga=2.268520823.762201477.1772776283-604587.1723687207)
品番：CD26110-1050210
価格：42,900円 (税込)
カラー：INDIGO
サイズ：S / M / L / XL
【一般発売日】
2026年3月中旬予定
【販売店舗】
URBAN RESEARCH DOORS ルミネ新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_24/)
URBAN RESEARCH DOORS なんばパークス店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_1/)
URBAN RESEARCH DOORS ららぽーとEXPOCITY店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_65/)
URBAN RESEARCH DOORS イオンモール堺北花田店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_34/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1050210/?_ga=2.263300362.762201477.1772776283-604587.1723687207)