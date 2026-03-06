過去最大規模！次世代海事産業のための国際展示会「Sea Japan 2026」4月22日(水)に東京ビッグサイトで開幕

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表：クリストファー・イブ）は、4月22日(水)から24日(金)までの3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）で、国際海事展「Sea Japan 2026」を開催します。

1994年から隔年で開催している国際海事展「Sea Japan」は、造船・海運・舶用機器など海事産業のための国際展示会です。新製品の発表、顧客との商談、新たなパートナーの発掘、業界ネットワークの構築の場として、国内外の業界関係者の皆様に広く活用いただいてきました。前回の2024年開催時に30周年を迎え、過去最大規模で開催することができました。

今回は、次世代海事産業のための国際展示会としてさらに規模・領域を拡大します。技術課題としての環境対応やデジタル化の推進を支援するため、前回から併催展として開催したオフショア・港湾技術展「Offshore & Port Tech」に加え、今回はデジタル分野における生産性向上、働き方改革、新たな価値創造にフォーカスした「Digital Solution Square」を初開催します。さらに、次世代の海事業界を支える人材育成を促進する目的の企画も実施し、3日間の会期中3万名の来場者を見込んでいます。

【開催概要】

名称：Sea Japan 2026

併催展：Offshore & Port Tech、Digital Solution Square

会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・４ホール、アトリウム、会議棟

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン（株）

特別協力：日本財団

後援（予定）：国土交通省、（一社） 日本船主協会、日本内航海運組合総連合会、（一社） 日本長距離フェリー協会、（一社） 日本旅客船協会、（一社） 日本造船工業会、（一社） 日本中小型造船工業会、（一社） 日本海運集会所、日本船舶輸出組合、（一財）日本海事協会、（一社） 日本舶用工業会、（独）日本貿易振興機構、（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構、（国研）海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所、（国研）海洋研究開発機構、（一財）日本船舶技術研究協会、（一財）日本造船技術センター、（公社）日本船舶海洋工学会、（一社）日本作業船協会、（公社）日本港湾協会、（一財）エンジニアリング協会、（一社）海洋産業研究・振興協会、海洋資源・産業ラウンドテーブル、（一社）港湾荷役システム協会 ※順不同

【見どころ】

海事産業の未来を見て、聴いて、体感する3日間

■630社が出展

規模を拡大するジャパンパビリオンをはじめ、海外からも多くの出展者が集まります。また併催展としてオフショア・港湾技術展「Offshore &Port Tech」とデジタル分野における生産性向上、働き方改革、新たな価値創造にフォーカスした「Digital Solution Square」を初開催します。

■100セッション超のセミナー

国内外の最新情報に関する講演を連日開催します。業界トップが集う「Sea Japan フォーラム」や海外政府関係者による「国際海事セミナー」をはじめ、最新の製品・技術・研究情報を紹介する多彩なプログラムを実施します。

■次世代に向けた併催イベント

最新の船舶見学や女性活躍推進企画など次世代の海事業界を見て、聴いて、体感できる併催イベントも多数開催。また、将来の海事業界を担う学生や若手人材に向けた企画も行います。

【オープニングセレモニー（テープカット）】

・日時：4月22日(水)9:30-10:00 ※「国際海事セミナー」の冒頭で実施します

＜最新・詳細情報は、オフィシャルウェブサイトをご覧ください＞

・オフィシャルウェブサイト：https://www.seajapan.ne.jp

・プレス用ページ：https://www.seajapan.ne.jp/press/

※ロゴデータ、前回写真をダウンロードできます