ありがとう高島第七小学校！みんなと共に創り上げてきた「棟下式」が、ついにグランドフィナーレ！

地域住民や関係団体とともに高島平地域のまちづくりを進めている板橋区は、令和８年３月14日（土）、アーバンデザインセンター高島平（以下、「ＵＤＣＴａｋ」という。）と共催で、令和８年度に解体を予定している「高島第七小学校(以下「高七小」という。)」への感謝と惜別の想いをこめた式典「高島第七小学校棟下式（むねおろしき）グランドフィナーレ」を開催します。

高七小の「棟下式」は、令和７年３月15日に第１回目が開催されました。きっかけは、地域の方から、解体される前にお別れする機会を設けてほしい、との声があがったこと。そこから、高七小に思い入れのある人たちと共にお別れする会、「グランドフィナーレ」の企画が持ち上がりました。第１回目の棟下式には卒業生や先生たちを中心に約500名の方が参加し、１年後のグランドフィナーレに向けた、企画のアイデア出しや話し合いの場が持たれました。

その後、令和７年７月、10月、12月と定期的に棟下式を開催。懐かしの校内を見学できる「校内見学会」、学校の廃材や不要物の活用をみんなで考える「アップサイクルプロジェクト」、廊下の壁をメッセージボードに見立てて感謝や思い出の言葉をつづる「想いのメッセージ壁面」など、様々なイベントを関係者が自ら企画し、実施してきました。

この度のグランドフィナーレでは、高七小へのお別れの式典と併せて、これからの高島平のまちの風景を創っていく、地域で活躍する方々や卒業生、子どもたちの「得意の持ち寄り」による「フィナーレ文化祭」が、高島平の新たな門出を創りあげます。トリを飾るのは、高七小卒業生のクリエイター「キノコ」さんによるプロジェクションマッピング。都立高島高校軽音楽部の演奏の後に、地元小学校の児童たちが描いた様々な「未来の高島平にやってきた仲間たち」の絵を校舎に大きく投影します。

板橋区高島平まちづくり推進課の職員は、「棟下式をきっかけに様々な人が繋がりあうことができた。校舎は無くなってしまうが、この繋がりが、創造性にあふれ、ワクワクする高島平にしていくという期待が高まっています」と話しています。

イベント概要

日時 令和８年３月14日（土）11:00～19:00

場所 旧板橋区立高島第七小学校 校舎・校庭（板橋区高島平3-13-3）

主催 アーバンデザインセンター高島平（ＵＤＣＴａｋ）

共催 板橋区

内容

第１部 式典（11:00～12:00）

みんなで大掃除、清め祓い（徳丸北野神社）、餅まき

第２部 フィナーレイベント（12:00～19:00）

12:00～17:00 得意の持ち寄りによるフィナーレイベント「フィナーレ文化祭」

ハンドメイド・ワークショップ、アウトドア体験、アップサイクル・アートプロジェクト、キッチンカー

13:00 苗木救出ワークショップ

17:00～19:00 高島高校軽音楽部によるライブ、プロジェクションマッピング

詳細はこちら（区ホームページ） :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/1059698/1059720/1061450.html

高島平のまちづくりや棟下式を特集した区広報番組「魅力発信！いたばしナビ」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JTY-oJvHEY4 ]

担当部署

板橋区高島平まちづくり推進課 電話：03-3579-2183

