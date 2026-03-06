「大阪・関西万博2025」会場の3D都市モデルが公開されました

国際航業株式会社

国際航業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：藤原 協、以下「国際航業」）は、国土交通省都市局が公募した「まちづくりDXの推進に向けた3D都市モデルのデータ等作成実証業務」に採択され、「大阪・関西万博2025」会場を対象とした3D都市モデルを整備しました。

本事業は、国土交通省が推進する日本全国の都市デジタルツインの実現を目指す「Project PLATEAU※1」の一環として実施されました。「大阪・関西万博2025」の万博会場内の独創的かつ歴史的価値の高い建築物を高精度な3D都市モデルとして整備・公開することで、その価値を次世代に継承します。また、観光コンテンツやイベント等での活用を通じ、日本の先進的なモデリング技術を世界へ発信することを目指しています。

※1「都市デジタルツインの実現を目指すProject PLATEAU」は、2020年にスタートした産学官による3D都市モデルの整備・活用・オープンデータ化の取組

事業のねらいと社会的価値

Project PLATEAUは、3D都市モデルを「社会に新たな価値をもたらすデジタル・インフラ」と位置づけています。今回の万博会場のデジタルアーカイブ化は、単なる記録に留まらず、以下の価値創出を期待するものです。

１． 国際的な認知度向上

日本の持続的成長に資する建築技術をデジタルツインとして国内外へ発信

２． 地域経済の活性化

メタバース観光やイベントシミュレーション等、多岐にわたる利活用の促進

３． 次世代への技術継承

若手クリエイターがオープンデータを利用することで、新たなデジタルコンテンツの創出を支援

本事業の実施概要

本事業では、Project PLATEAUで培った技術と知見に基づき、多方向カメラ撮影と3Dレーザスキャナ計測を組み合わせた手法を採用し、高精細3D都市モデルを整備しました。

※3Dレーザスキャナ計測においては、クモノスコーポレーション株式会社の協力を得て実施しています。

多方向カメラ撮影（国際航業）

1回の飛行で直下および前後左右（斜め45度）の5方向を同時に撮影。従来の航空写真では困難だった複雑な壁面の形状や質感を、効率的かつ高解像度で取得しました。

3Dレーザスキャナ計測（クモノスコーポレーション）

毎秒数十万～数百万点のレーザーを照射し、物体の形状を点群データとして取得。空中写真では死角となる建物の陰影部や細部を補完することで、極めて再現性の高いモデルデータを構築しました。

成果の公開（オープンデータ）

整備されたデータは、以下のプラットフォームにて公開されています。ウェブブラウザ上で操作可能な「PLATEAU VIEW」にて、実際のモデルをご覧いただけます。

・国土交通省 報道発表・新着情報(https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi03_hh_000205.html)

・PLATEAU View 4.0(https://plateauview.mlit.go.jp/?share=01kk0n284ggf407c9z3vb6ya0k)

・G空間情報センター 3D都市モデルデータ(https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau-27999-osaka-shi-2025)

・G空間情報センター 点群データ(https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/osakaexpo-2025)

・多方向カメラによる効率的なLOD3モデル整備手法の調査 技術検証レポート（2025 年 3 月発行）(https://www.mlit.go.jp/plateau/file/libraries/doc/plateau_tech_doc_0117_ver01.pdf)

大阪・関西万博会場を対象とした3D都市モデル