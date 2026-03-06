海と、緑と、新しい物語。稲毛海浜公園で叶える、アーティスティックなウェディング。2026年3月6日よりご予約開始

株式会社Bridal Plus

オーダーメイドウエディングを手がける「Bridal Plus（ブライダルプラス）」は、稲毛海浜公園

「SUNSET BEACH PARK INAGE」を運営する株式会社ワールドパークと婚礼プロデュース事業を提携。

公園内の施設「BOTANICA MUSEUM」のフルオープンに合わせてウエディングの新規受付を開始しました。

ウェディング専用ページこちら :https://bridal-plus.jp/inage/

海と緑、絆を綴る４つの舞台。海と緑、造形美が共存する都内屈指のロケーション白い砂浜と桟橋が彩るSUNSET BEACHでのドラマチックな一枚から、ガラスの建築と緑に包まれるBOTANICA MUSEUM GARDENでのナチュラルな撮影まで、多彩な表現が叶います。さらに、焚き火を囲むGLAMPINGスタイルのカジュアルなカットや、モダンな建築美が光るMUSEUMの洗練されたシーンもお任せください。広大な公園を舞台に、おふたりだけの特別な物語をカタチにします。青リンゴを背景に誓う、印象深いセレモニー挙式もパーティも、ペットと一緒に過ごすことができます生い茂る植物の中で、ここがどこか忘れる撮影体験をライトアップされた森の中で、幻想的なパーティもおすすめ稲毛海浜公園（SUNSET BEACH PARK INAGE）について白砂のビーチが広がる「SUNSET BEACH PARK INAGE」は、千葉市・稲毛海浜公園内に誕生した、安心感と特別感を兼ね備えた海辺のリゾート。公共公園という信頼あるロケーションにありながら、日常を忘れさせる非日常の景色が広がり、海へと続くウッドデッキでの絶景カフェやBBQ、多彩なマリンアクティビティを満喫できます。ペット同伴も可能なため、大切な家族とともに過ごせるのも魅力のひとつ。普段のレジャーから人生の節目となる特別な一日まで、心に深く刻まれる体験を届けてくれます。アートと自然が共鳴する「BOTANICA MUSEUM」を舞台に、ゲストの感性を刺激する贅沢なウェディング。上質な自然に抱かれ、非日常を心ゆくまで味わう贅沢な滞在型グランピング。5,000平方メートル の芝生と木陰で、愛犬と心地よく過ごせる開放的な時間を。

世界を魅了するHIKARU SEINO率いる「GANON FLORIST」がウェディング装花をプロデュース世界を魅了するHIKARU SEINO率いる「GANON FLORIST」がプロデュース。光の角度、風の通り道、そしてお二人が愛を誓う瞬間の美しさ。そのすべてと共鳴するようにデザインされたフラワーアートは、訪れるゲストの感性をも研ぎ澄まし、まるで物語の登場人物になったかのような幻想的な世界へと誘います。息をのむほど美しい景色の中で執り行われるセレモニーは、日常を忘れさせ、お二人と大切な人々を優しく包み込む一生ものの贈り物。五感で味わうアーティスティックな空間で、心に深く刻まれる至福のひとときがここから始まります。

HIKARU SEINO Instagram

https://www.instagram.com/hikaruseino.ganon/

■創業から10年。私たちが「形のない場所」で式をつくり続けてきた理由

海、森、アートが溶け合う「稲毛海浜公園」を、ふたりの一生の拠点に。ブライダルプラスが提案する、帰って来られる場所としての公園ウェディング。

ブライダルプラスは創業以来10年以上にわたり、決まった枠組みのないオリジナルウェディングをプロデュースしてきました。専門式場だけでなく、キャンプ場や施設、そして公園など、数多くの「アウトドアウェディング」を手がけてきたのは、お二人らしさを表現するのに、空の下ほど自由な場所はないと考えているからです。

■「式が終われば終わり」にしない。半永久的に残る、家族の原点

一般的な結婚式場と公園の最大の違いは、そこが「なくならない場所」であることです。公園は、お二人にとって「始まりの場所」であると同時に、数年後、数十年後も、新しい家族（お子様）を連れていつでも戻ってこられる場所になります。 これまで私たちがプロデュースしたお客様の中にも、結婚記念日や家族の節目に、思い出の公園を訪れ、ピクニックを楽しみながら「ここから始まったんだね」と笑顔で話してくれる方々がたくさんいらっしゃいます。

■稲毛海浜公園 × ブライダルプラスが描く、新しいウェディングの形

海、森、そしてアートが共存する稲毛海浜公園は、それ自体が類まれな魅力を持っています。私たちはこの地で、ただ式を挙げるだけでなく、ウェディングを通じて公園そのものの価値を伝えていきたいと考えています。

稲毛海浜公園だからこそ叶う特別な試みとして、式を挙げたカップルの方々が集えるイベントや交流会の実施など、この場所ならではの仕掛けも計画しています。

一度きりの「点」としての結婚式ではなく、数年後、数十年後もふたりや家族が心地よく集い、新たな思い出を重ねていける場所へ。 そんな循環が生まれることで、稲毛海浜公園が「ふたりの始まりの場所」であり「いつでも帰ってこられるホーム」となるような、心豊かなウェディングを形にしていきます。

● サンセットビーチパーク（稲毛海浜公園）ウエディング

公式ホームページ https://bridal-plus.jp/inage/

公式Instagram https://www.instagram.com/sunsetbeachpark_wedding/(https://www.instagram.com/sunsetbeachpark_wedding)

● Bridal Plus

公式ホームページ https://bridal-plus.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/bridal_plus/

会社概要

会社名 ：株式会社Bridal Plus

所在地 ：〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1なごのキャンパス

代表者 ：代表取締役 福手勇貴