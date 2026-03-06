東京ドーム開催「ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」の観戦チケットを「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ｄカード PLATINUM」ご利用のお客さま限定に先行先着販売を開始

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2026年5月2日（土）に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」（以下、本イベント）の現地観戦チケットを「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「dカードPLATINUM」をご利用のお客さま限定に、2026年3月6日（金）午後6時00分から先行で先着販売します。さらに、本イベントを「Lemino(R)」にて国内生配信します。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまは「特別な体験価値」特典として、追加料金なしでご視聴いただけます。

本イベントのメインカードでは、ボクシング4階級制覇・2階級四団体統一王者の井上尚弥選手と、３階級制覇の中谷潤人選手の対戦という、日本ボクシング界を代表する日本人同士、無敗同士の奇跡の一戦を予定しています。またアンダーカードにも、WBC世界バンタム級王者の井上拓真選手と、4階級制覇のレジェンド井岡一翔選手の日本人対戦など、いずれも日本ボクシング界の精鋭選手が出場する見逃せない対戦を予定しています。

本イベントの現地観戦チケットを、「ドコモMAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまと、「dカードPLUTINUM」会員のお客さま限定に、2026年3月6日（金）午後6時00分から先行先着販売します。現地観戦チケットの先行先着販売は、ドコモのチケット販売サイト「d-ticket」※1からご購入いただけます。先行先着販売についての詳細は、別紙および「『Lemino』特設サイト」または「『dカード』特設サイト」から、チケット販売ページをご確認ください。

■「Lemino」特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

■「dカード」特設サイト

https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/1cm/advance-ticket/naoyainoue-2026/index.html

また、本イベントを「Lemino」にて国内生配信します。現地で観戦いただけないお客さまも、テレビやスマートフォン、パソコンで 奇跡の一戦をお楽しみください。さらに「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまは、「特別な体験価値」特典として、試合全編を追加料金なしでご視聴いただけます。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」以外をご契約のお客さまやドコモの回線をお持ちでないお客さまは「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」にてご視聴いただけます。「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」は6,050円（税込）からご購入いただけます。「Leminoプレミアム」会員で「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」をご購入いただいた方には、ｄポイント（期間・用途限定）1,000ポイントを進呈※2します。

配信の詳細は、配信概要や別紙、または特設サイトをご確認ください。

【配信概要】

■タイトル：「ＮＴＴドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs 中

谷潤人」

■配信日時：【ライブ配信】2026年5月2日（土）※見逃し配信あり

■特設サイト：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

なお、本イベントスポンサーの株式会社トラストバンクが運営する「ふるさとチョイス」では、東京都文京区に寄付することで、観戦チケットや公開計量の観覧権などがもらえる、返礼品を用意しています。「ふるさとチョイス」での納税や返礼品の詳細などについては、「『ふるさとチョイス』特設サイト」をご確認ください。

■「ふるさとチョイス」特設サイト

https://www.furusato-tax.jp/feature/a/naoya_inoue2026

※1 「d-ticket」の会員登録には「dアカウント(R)」の取得が必要です。

※2 「Leminoプレミアム」に2026年6月3日（水）時点でご契約のお客さまが対象となります。

＊「Lemino」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙1

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ｄカード PLATINUM会員」限定

「NTTドコモ Presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」

観戦チケット先行先着販売概要

1. 申込受付期間

・「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「dカード PLATINUM会員」限定先行先着販売：

2026年3月6日（金）午後6時00分～2026年3月15日（日）午後11時59分

2. 座席種別・チケット販売価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/773_1_ad7a8ec270fb3bcd48aa2673a84fb6b7.jpg?v=202603070251 ]

詳細は 「Lemino」特設サイトからご覧いただける、チケット申込みページをご確認ください。

3. 決済方法

・「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さま：クレジットカード

・「dカード PLATINUM会員」のお客さま：「dカード PLATINUM」

4. 参加方法※1

（1）「『Lemino』特設サイト」または「『dカード』特設サイト」から、チケット販売ページのURL

をクリック

（2）ドコモのチケット販売サイト「d-ticket」チケット会員登録後、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活

MAX」をご契約のお客さま、「dカード PLATINUM」会員限定で先行販売にお申し込み

■「Lemino」特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

■「dカード」特設サイト

https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/1cm/advance-ticket/naoyainoue-2026/index.html

※1 「d-ticket」の会員登録には「dアカウント(R)」の取得が必要です。

＊「Lemino」「ｄアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

別紙2

「ＮＴＴドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs 中谷潤人」

配信概要

1. タイトル

ＮＴＴドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs 中谷潤人

2. 視聴方法

ペイ・パー・ビューチケットをご購入のうえ、「Lemino」でご視聴いただけます。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまは、「特別な体験価値」特典として、追加料金なしでご視聴になれ、ペイ・パー・ビューチケットのご購入は不要です。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまは、「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」の本コンテンツサムネイル画像に「購入済」 または「視聴可」と表記され、サムネイルを押 下すると視聴が可能となります。

■コンテンツ視聴可能期間：

2026年5月2日（土）配信開始時刻～2026年5月31日（日）午後11時59分

■「Leminoペイ・パー・ビュー配信（PPV）」販売期間：

2026年3月18日（水）正午～2026年5月10日（日）午後11時59分

■販売価格：

・事前販売：6,050円（税込）から

・当日販売：7,150円（税込）から

販売プレイガイド（予定）：Leminoペイ・パー・ビュー（PPV）、チケットぴあ、ローソンチケッ

ト、イープラス、DAZN、 NAOYA INOUE POP UP STORE（一部店舗を

除く）

3. Lemino配信対象試合カード

・井上尚弥（大橋）vs中谷潤人（MT）

・武居由樹（大橋）vs ワン・デカン（中国）

・井上拓真（大橋）vs井岡一翔（志成）

・田中空（大橋）vs佐々木尽（八王子中屋）

・阿部麗也（KG大和）vs下町俊貴（グリーンツダ）

・ユン・ドクノ（韓国）vs森脇唯人（ワールド）

・富岡浩介（REBOOT）vs田中将吾（大橋）

4. その他

詳細は「Lemino」特設サイト内のチケット申込みページをご確認ください。

「Lemino」特設サイト：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000002/

＊「Lemino」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

参考

「Lemino」概要

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,650

円 （税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となり

ます。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアム

プリペイドカード」

「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。