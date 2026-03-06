【残り4日】この6日間しか買えない幻のバームクーヘン「金の糸PREMIUM」がバウムクーヘン博覧会限定で登場！

アトリエイト人気商品の「金の糸」をさらにワンランク上にした、6日間限定登場の「金の糸PREMIUM」

■ 「金の糸PREMIUM」とは

「金の糸PREMIUM」は、アトリエイトを代表する人気商品「金の糸」をさらにワンランク上へと、こだわり抜いた特別なバウムクーヘンです。

フランス産の希少な発酵バター「エシレバター」をふんだんに使用し、ワンランク上の上品な香りと味のキレを表現。通常は原材料や製造工程の都合から作ることが難しく、今回の「バウムクーヘン博覧会2026」神戸阪急に6日間限定で登場。次回いつ製造できるか分からない、こだわり抜いた逸品です。

※エシレバターとは、フランス政府からA.O.P.認定を受けた数少ないバター生産地のひとつで、

クリーミーな口あたりと芳醇な香りが特長の発酵バター

■ “幻”と呼ばれる理由

アトリエイトの公式オンラインショップでは「金の糸」販売開始後、すぐに完売してしまい、販売時間は月に合計して数時間になることがほとんど。現在は注文殺到につき、今年度の販売は全て終了している。レビューは累計1,000件を突破し、SNSや口コミでも「買いたくても買えない幻のバームクーヘン」と呼ばれるほど。そんなネットでも買えない人気商品を、さらに「PREMIUM」にしたバージョン、「金の糸PREMIUM」がこの6日間限定で、目の前で手に入る、またとない機会になります。

■ 出店概要

イベント：バウムクーヘン博覧会 2026

会場：神戸阪急 本館9階催場

開催期間：2026年3月4日(水)～3月9日(月) 10:00～20:00

※最終日は17:00閉場

販売商品：金の糸PREMIUM&金の糸の２種類のみ

販売方法：大量生産できないため、数量限定/各回なくなり次第終了

・金の糸PREMIUM：税込4,801円

こだわり抜いた金の糸のさらにワンランク上。

フランス産の希少な発酵バター「エシレバター」をふんだんに使用し、ワンランク上の上品な香りと味のキレを表現。

6日間限定で登場する、

次回いつ製造できるか分からない、こだわり抜いた逸品。

・金の糸：税込2,001円

糸島の大自然にある工房で作られた、 ATELIERITO 自慢の新食感バームクーヘン。 外側はサクサクッ！まるでメロンパンの皮?! 内側の層はもっちり味わい深い。 糸島のブランド卵、国産ブランド塩、 北海道バター100％使用。 厳選された素材のみで作られた

こだわりの焼き菓子。

■ ATELIERITO(アトリエイト)について

アトリエイトの創り屋が毎日1人で時間をかけて、こだわり抜いて作り続けているため

普段はインターネットで月に合計数時のみしか販売されない「糸島バームクーヘン」のブランド。

「大量生産できないからこそ出せる、味と食感」を届け、

公式ショップには1000件を超える皆様の生の声（レビュー)が集まる。

公式インスタグラムはフォロワー1.4万人。

現在、注文殺到につき、今年度の販売は全て終了。

次回の販売再開日は未定となっており、

販売再開日や最新情報は公式インスタグラム、LINEで告知予定。

公式ショップ：https://atelierito-shop.com

金の糸レビュー：https://atelierito-shop.com/items/5f5d74854b083901b730fa96/reviews

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/atelier_ito31/

インターネットで、月に合計数時間。

買いたくても買えない商品が目の前で買える。

そして次回いつ製造できるかわからない

バウムクーヘン博覧会、6日間限定登場の商品を

お買い求めいただけるまたとない特別な機会となります。

この機会をお見逃しなく。