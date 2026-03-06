Gap、国際女性デーに向けて多様化する女性のライフスタイルを支える心地よさと汎用性を兼ね揃えたアイテムを提案

ギャップジャパン株式会社

Gapは、企業理念のひとつにダイバーシティ＆インクルージョンを掲げ、女性の活躍推進をサポートしています。

3月8日の国際女性デーに向けて、GapではSpring 2026コレクションから、多様化する女性のライフスタイルを支える心地よさと汎用性を兼ね揃えたアイテムを提案します。Gapのアイコニックなリネン素材のオーバーサイズシャツ、独自開発のテンセル(TM) 混生地を採用したデニム、柔らかな肌触りのスウェットに加え、スポーツウェアライン「GapFit」からは通気性に優れたトラックジャケットやブラキャミ、ライトな穿き心地のレギンスなど、デザイン性と機能性を併せ持ったアイテムがラインナップします。

主要アイテム

・リネン100％ オーバーサイズシャツ (\11,900)、リラックスフィット リネンブレンド ワイドパンツ(\ 7,990)：デイリーからオフィスまで幅広く活躍するしなやかなリネン素材のオーバーサイズシャツやワイドパンツ。

・フレンチテリー ラグラン GAPロゴスウェットシャツ(\ 8,990)：心地の良いコットン混素材を採用し、国際女性デーの象徴であるミモザカラーもラインナップ。カラーバリエーション豊富な全6カラー。

・ミッドライズ ウルトラソフト イージーウエスト ホースシューデニム (\ 9,990)：ストレスフリーな着用感を実現したイージーウエストデニム。

・GapFitオーバーサイズ ランアラウンドトラックジャケット(\ 7,990)、GapFit Studio リサイクル スクエアネック ブラキャミ(\ 4,990)：通気性に優れ、日常のワードローブとしても重宝するアイテム。

・GapFit ライトウェイト パフォーマンス レギンス (\8,990)＊オンライン限定販売：ライトな穿き心地のレギンス。イエローとブラックの全2カラー。

・GapFit テック ハイライズ ランニング ショートパンツ(\ 5,990)＊オンライン限定販売：吸汗速乾機能でいつでも快適なランニングショートパンツ。全4カラー。

GapのSpring 2026コレクションは、全国のGapストアと公式オンラインストア( https://www.gap.co.jp/ )で販売を開始しています。

ギャップジャパンの女性活躍推進に関する取り組み

ギャップジャパンでは従業員全体の約70％を女性が占めており、店舗スタッフから本社のシニアリーダーにいたるまで、あらゆるポジションにおいて多くの女性が活躍しています。しかし、女性リーダーに焦点を当てると、その割合はまだ十分とは言えません。さらなる推進のため、2027年までに女性管理職および女性新規採用の割合をそれぞれ50％までに引き上げる、ダイバーシティ目標を掲げています。

Gapについて

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。