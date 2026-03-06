緊急鼎談「米国とイスラエルによる、イスラエルのための戦争？」──3月10日（火）オンライン開催のご案内

国立大学法人 東京外国語大学

東京外国語大学（東京都府中市、学長：春名展生）アジア・アフリカ言語文化研究所（ILCAA）および 同大リサーチユニット「Interdisciplinary Research Unit for Global Democratic Change」は、2026年3月10日（火）に、現在の緊迫した中東情勢を深く掘り下げる緊急鼎談「米国とイスラエルによる、イスラエルのための戦争？」をオンラインにて開催いたします。

【開催の背景と目的】

2月28日に米軍およびイスラエル軍による先制攻撃を機に対イラン戦争が開始されました。ハメネイ師の暗殺やイラン国内への大規模な爆撃が行われる一方、イラン側も中東各地の米軍関連施設への攻撃を激化させています。さらに、イスラエルによるレバノン地上戦の開始により事態は二正面作戦の様相を呈しており、米国務省が全中東地域からの米国市民の即時退避を勧告するなど、情勢は予測困難な局面を迎えています。

本鼎談では、イラン、中東政治史、レバノン・シリア近現代史の専門家３名が集結し、この戦争の本質といかなる文脈に位置づけられるのか、そして今後世界にどのような影響を及ぼすのかを多角的に議論します。

【開催情報】

緊急鼎談チラシ画像

●日時：2026年3月10日(火) 17:30-19:00

●会場：オンライン会議室（Zoomウェビナー）

●言語：日本語

●参加方法：事前登録が必要です。事項のURLフォームに登録後、参加用URLが送付されます。

●参加登録：https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6dQH6mv3R5-YTzyntEuUXw#/registration

●共催：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所（AA研）基幹研究「「記憶」のフィールド・アーカイビング：イスラームがつなぐ共生社会の動態の解明」、Interdisciplinary Research Unit for Global Democratic Change, Tokyo University of Foreign Studies (Director: Yasuyuki Matsunaga)

●登壇者：松永泰行（東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授）

若林啓史（早稲田大学社会科学総合学術院・非常勤講師）

黒木英充（モデレーター）（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授）

【登壇者等プロフィール】

＜登壇者＞

松永泰行（まつなが・やすゆき）

東京外国語大学大学院総合国際学研究院・教授（博士・ニューヨーク大学）。専門は比較政治学・国際関係論、イラン地域研究。

若林啓史（わかばやし・ひろふみ）

早稲田大学社会科学総合学術院・非常勤講師（博士・京都大学）。専門は中東地域研究。

＜モデレーター＞

黒木英充（くろき・ひでみつ）

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授（修士・東京大学）。専門は東アラブ近現代史。長崎大学グローバルリスク研究センター客員教授。