土休日のプロ野球ファーム・リーグ選手権試合開催日に、大町駅～ファイターズ鎌ケ谷スタジアムへの路線バスを運行！

北総鉄道株式会社

北総鉄道（本社：千葉県鎌ケ谷市、社長：持永 秀毅）では、京成バス株式会社（本社：千葉県市川市、社長：加藤 浩一）の協力のもと、ファイターズ鎌ケ谷スタジアム(鎌ケ谷市中沢４５９、以下「鎌スタ」)にて、２０２６年シーズンのプロ野球ファーム・リーグ選手権試合が開催される土曜・日曜・祝日および休日に、北総線・大町駅（市川市大町１７５）から鎌スタ間の路線バスを運行します。なお、４月１日からは京成バス千葉ウエスト（社名変更）が運行します。

この取り組みは２０２４年シーズンから実施しており、当社と沿線の観光資源である鎌スタと協働し連携を強め、沿線地域の活性化および沿線価値向上を目指しています。

当社が運行する北総線は、京成線・都営地下鉄浅草線・京浜急行線と相互直通運転しており、都心方面や羽田空港方面をはじめ、成田空港方面からも便が良いことから、アクセスバスを運行することで鎌スタへの利便性を向上させ、鉄道利用客・鎌スタ観戦客の増加を図ります。

鎌スタは、プロ野球北海道日本ハムファイターズのファーム本拠地で、ＭＬＢのスター選手となったダルビッシュ選手、大谷選手をはじめ、ＮＰＢで活躍する近藤選手や有原選手など、あまたの超一流プレイヤーたちが羽ばたいていった場所でもあります。

土曜・日曜・祝日および休日に鎌スタで試合観戦の際は、ぜひ大町駅発着の便利なアクセスバスをご利用ください。

本件の詳細は以下のとおりです。

＜大町駅～ファイターズ鎌ケ谷スタジアム間の路線バス運行について＞

１．運 行 日

２０２６年３月２０日（祝）から２０２６年９月２３日（祝）までの

ファーム・リーグ選手権試合開催日の土曜・日曜・祝日および休日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156853/table/4_1_96527f9639a0a40e9e5ae46794d67012.jpg?v=202603070251 ]

合計３０日

※バス運行開始前に天候不良等により試合中止が決定した場合は、当日のバスの運行はありません。

２．運行区間 北総線・大町駅前～ファイターズ鎌ケ谷スタジアム間

３．運行時間

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156853/table/4_2_e928e9c2899c4b3d5d72ed00aaa50190.jpg?v=202603070251 ]

４．所要時間 約２０分

５．運賃 大人片道２７０円（ＩＣ２７０円）、小児片道１４０円（ＩＣ１３５円）

６．大町駅までの交通アクセス

押上駅より約２５分 東松戸駅より約３分 千葉ニュータウン中央駅より約１３分

京成高砂駅より約１３分 新鎌ヶ谷駅より約２分

※所要時間は目安です。

※乗り換え、待ち合わせ時間は含みません。

７．観戦チケット販売のご案内

詳細は下記ホームページをご覧ください。

球団公式チケット販売サイト「Fチケ」https://ticket.fighters.co.jp/farm

変更がある際は駅頭、当社ホームページなどでお知らせいたします。