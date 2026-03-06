収納からアイロンがけまで1台で完結！整理収納アドバイザー清水幸子監修「多機能ラック」

oheyasukkiri

整理収納アドバイザーの清水幸子は、新生活シーズンに向け、アイロン台としても活用できるオリジナルの「多機能ラック」を監修いたしました。

これに伴い、3月28日（土）、体験型ホームセンター「DCM DIY place」にて、人気DIYerのSHOHEI氏とともに、特別ワークショップ「新生活の片づけ講座×刻印ハンガーDIY」を開催いたします。 本講座は、「クローゼットが溢れて着たい服がすぐに見つからない」「衣替えが毎年の負担」といった切実なお悩みに応えるための実践型イベントです。整理収納のプロである清水幸子が、衣類の特性に合わせた「たたむ」「かける」の使い分けなど、明日からすぐ使える正しい収納のコツを直接伝授。さらに、DIYのスペシャリストであるSHOHEI氏とともに、愛着を持って長く使える「刻印ハンガー」をDIYします。 「プロの収納術」と「自分らしいDIY」を掛け合わせ、新生活をより快適に、スマートにスタートさせるためのヒントをご提供いたします。

■収納からアイロンがけまで1台で完結！多機能ラックDIY

「アイロン台を出すのが面倒」「収納場所に困る」といった日常の不便を解消。六角レンチ1本で組み立て可能なアルミ素材（G-Fun）を使用し、「出しっぱなしでも邪魔にならない、多機能な作業拠点」をDIYで実現しました。

- 「準備・作業・収納」がこれ1台で完結天板をアイロン台として一体化し、上部にはハンガーラックを完備。アイロン台を出し入れする手間をゼロにし、家事動線を一箇所に集約しました。- 身体に優しい「昇降機能」を搭載天板の高さを自由に調整できるため、作業時の前かがみな姿勢を解消。使う人の体格に合わせることで、身体への負担を大幅に軽減します。- 幅や高さを1mm単位で調整可能！スペースに合わせた「サイズカスタマイズ」既製品では難しい「自宅のデッドスペース」にピッタリな一台が制作可能です。

・DIYのPOINT！

利便性と収納力を最大化する、こだわりのディテール

☑ デジタルデバイス対応の電源環境

台下には「2口電源タップ」と「USBポート」を完備。アイロンの電源確保はもちろん、家事の合間のスマートフォン充電にも便利な仕様です。

☑ 「隠す収納」で洗面所をすっきり

下段スペースに収納ボックスを配置すれば、自立しにくい靴下や下着、ハンドタオルなども機能的に整理可能。生活感を抑えつつ、高い収納力を発揮します。

☑ G-Funの伸縮部材を使用！使用する人に合わせて20mm間隔で好みの高さに調整可能。

・衣類収納のPOINT！「たたむ」と「かける」の使い分け

毎日の衣類収納をラクに、かつ綺麗に保つコツは、素材に合わせた使い分けにあります。判断基準は「織物」か「編み物」か、大切な衣類の型崩れを防ぐポイントは、布地の構造を確認することです。シャツなどの織物はシワを防ぐためにハンガーへかけ、ニットなどの編み物は伸びを防ぐために丁寧にたたんで収納するのが正解です。

１. 織物

糸を縦横に組み合わせて作った生地で、型崩れしにくい。

Yシャツやブラウス、スーツなど

→かける収納

かける収納２. 編み物

ループ状にした⽷（編み目）にさらに⽷を引っ掛けて編み上げて作ったもので、伸縮性があり型崩れしやすい。

セーターやTシャツ、パーカーなど

→たたむ収納

たたむ収納・衣類収納のPOINT！たたみ方のコツをおさえれば、衣類もよりコンパクトに

衣類の種類に合わせてたたみ方を工夫し、コンパクトにまとめることで、限られた収納スペースを最大限に有効活用できます 。Tシャツなどは折り目を調整して「立てて並べられる」状態にするのがコツで、ニットなどの厚手の衣類も袖を重ねず厚みを分散させることで、驚くほどスリムに収まります。この方法なら、ラック下段のボックス内でも衣類同士が重ならず一目で中身を判別できるため、出し入れも非常にスムーズになります 。

・Tシャツ編

１.片側の脇をたたむ → ２.縦半分にたたむ → ３.反対側も襟ぐりのラインでたたむ → ４.2つ折りにすると自立する

・ニット編

１.袖をたたむ（厚みが分散する形に） → ２.脇から折りたたむ → ３.引き出しの高さに合わせて折りたたむ

・ボトムス編

１.半分に折る → ２.引き出しの高さに合わせて折りたたむ → ３.ポケットに入れ込む

☆たたむ・かけるの応用編 ニットをハンガーにかけて収納する

衣類の収納をより楽にする応用編として、本来は「たたむ」のが正解とされるニットも、工夫次第でハンガー収納が可能になります。

１. ニットを半分にたたむ → ２.脇の部分にフックがくるようハンガーを置く → ３. 袖の部分をハンガーに入れ込む → ４. 残った胴体部分もハンガーに入れ込む

■2026年3月28日（土） 清水幸子×DIYer SHOHEI氏

「新生活の片づけ講座×刻印ハンガーDIY」 ＠DCM DIY place

新生活に向けて、クローゼット収納とその基本である洋服のたたみ方をご紹介します。その後名前が刻印されたオリジナルハンガーをDIYer SHOHEIさんと制作します。

学んで作る体験を通して、お気に入りの道具と収納術で片づけが楽しくなる理想の暮らしを提案します。（ハンガーは一人1個制作です。）

清水幸子 ＠oheyasukkiri(https://www.instagram.com/oheyasukkiri/)SHOHEI氏 @ k_shohei(https://www.instagram.com/k_shohei_/)_

ワークショップの詳細： https://dcm-diyclub.com/lesson/cls/51

■DCM DIY placeとは

「DIYによるくらし快適化」のお手伝いをする店舗です。日々のくらしを快適にするツールとアイデアを取り揃え、「やってみたら自分でできた！」を応援する、ホスピタリティにあふれた体験型店舗です。

店舗名：DCM DIY place

住所：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番7号 恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ1F

営業時間：10:00～20:00

定休日：1月1日～3日、法定点検等別途指定する日

HP：https://www.dcm-hc.co.jp/dcm-diy-place/

Instagram：@dcmdiyplace_official(https://www.instagram.com/dcmdiyplace_official/)