関西学院大学・藤井美和 教授 日本人初「ADEC Academic　Educator Award」受賞記念講演会を開催

学校法人関西学院

関西学院大学（兵庫県西宮市、学長：森康俊）人間福祉学部の藤井美和教授は、2026年3月14日（土）に、西宮上ケ原キャンパスの関西学院会館で、昨年3月に死生学などの専門家による国際的・学際的な学会「Association for Death Education and Counseling」（以下、ADEC）において、「Academic Educator Award」を日本人で初めて受賞したことを記念した講演会を開催します。

実施概要

日 時：2026年3月14日（土） 10時30分～12時40分

会 場：関西学院会館 レセプションホール（兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155号）

講 師：人間福祉学部 藤井 美和教授

主 催：人間福祉学部研究会

藤井 美和教授

当日スケジュール

10：30～11：30 藤井教授による講演「生きる意味を問いなおす ─死生学の展開─」

11：40～12：40 藤井教授とゼミ卒業生3名によるパネルディスカッション「藤井ゼミ卒業生を囲んで」（※一部取材制限有）

「ADEC」について

ADECは、死生学、死への準備教育、グリーフカウンセリング（死別と死別以外の喪失を含むケア）に関する国際的・学際的な専門組織で、死生学における研究者と臨床家に専門資格Certification in Thanatologyを認定している学会です。

「Academic Educator Award」について

「Academic Educator Award」は、死生学教育プログラムの開発とそれに基づく学術的業績、死と死別、喪失の分野における論文発表歴を含めた学術的能力の評価、死生学の最新動向を把握した先進的な考えの発信と継続的な取り組みの3点における卓越性が評価された個人に授与されます。藤井教授は日本初の体系的な死生学プログラムやワークショップを開発するとともに、世界保健機関（WHO）のスピリチュアリティ研究等の国際的貢献、生命倫理やいのちの見方への提言など、長年にわたって死生学分野における研究・教育に尽力してきたことが高く評価され、昨年3月に日本人として初の受賞となりました。

取材について

ご取材いただける場合、以下のURLもしくはQRコードより、3月13日（金）15時までにお申し込みください。取材申込はこちら(https://forms.office.com/r/tq4tCJV1Cv)。

※パネルディスカッションについては、登壇者1名が撮影不可となっております。そのため、該当者が写らない形での撮影または、ペン取材のみとさせていただきます。

【ご参考】

「Association for Death Education and Counseling」について詳しくはこちら(https://www.adec.org/)。

歴代受賞者についてはこちら(https://www.adec.org/page/Past_Award_Winners)。