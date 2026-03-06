『アニマチReクリエイション2026』にてアニメのクリエイティブな部分にフィーチャーした声優3名によるステージ企画を開催！

一般社団法人小金井アニメ協議会

2026年3月14日（土）に東京・小金井にて開催されるアニメイベント、『アニマチReクリエイション2026』

こちらのイベントの、新たなステージ企画の情報が公開となった。

タイトルは、『アニマチ Try クリエイションAction 0』、そして、『アニマチ Try クリエイション Action 1 クリエイティブを<学ぶ>×<体感する>』こちらの2ステージ。

上記の2ステージは、アニメにおけるクリエイティブにフィーチャーしたステージ企画となっていて、共通のテーマは【声優】。

出演者は声優の篠原 侑、守屋 亨香、高柳 知葉の3名であることが発表された。

まず、『アニマチ Try クリエイションAction 0』では、「声優になるまで、そして今に至るまで。」 声優を目指した原点、転機になった出来事、はじめてのオーディションなど、3人それぞれの歩みをクロストークでお届けするイベントとなっている。

こちらは無料公演となっていて、観覧希望の方はチケット登録のみ必要となっている。

次に、『アニマチ Try クリエイション Action 1 クリエイティブを<学ぶ>×<体感する>』は、3名の声優の朗読を軸に、同じ台本が別の作品に変わっていく瞬間を体感できる参加型イベントとなっている。シチュエーションやキャラクター設定が少し変わるだけで、声の温度も、間の取り方も変わる、そんな声の表現のおもしろさを、目の前で味わいながら楽しむことができる。また、観客参加パートも用意されており、物語の入り口に関わることで、声優の熱量を一緒に体感してもらう、

アニマチReクリエイションならではの企画も要チェックポイントである。

こちらは有料公演となっているので、観覧希望の方はお早めのチケット購入がおすすめ。

無料公演ついて

(ステージタイトル)

『アニマチ Try クリエイションAction 0』

（開催日）3月14日(土)18:30開演（18:00開場予定）

（開催場所）

小金井 宮地楽器ホール 小ホール

(イベント詳細)

https://anime-re.tokyo/2026event/action-0/

チケットは受付終了

有料公演について

(ステージタイトル)

『アニマチ Try クリエイション Action 1 クリエイティブを<学ぶ>×<体感する>』

（開催日）3月14日(土)19:45開演（19:30開場予定）

（開催場所）

小金井 宮地楽器ホール 小ホール

(イベント詳細)

https://anime-re.tokyo/2026event/action-1/

(チケット受付)

https://livepocket.jp/e/0edxd