京王運輸、Kiviaqの２社が連携し、中野区・杉並区での処方薬の当日受取サービスの提供を開始しました

京王運輸株式会社（以下、「京王運輸」）と、株式会社kiviaq（以下、「キビヤック」）は、東京都内２区（中野区、杉並区）を対象に処方薬の「当日受け取り(*1)」が可能となる新たなサービスの提供を

２０２６年１月１９日（月）より開始しました。

キビヤックでは、すべての人が、「必要な薬を、必要なタイミングで、最適な形で受け取れる社会」を目指し、医療機関・調剤薬局・患者をつなぐ新しいインフラの構築とサービス提供をしています。一方、京王運輸は、シームレスな物流サービスの提供に向け、駅構内店舗への鉄道を活用した商品配送や駅ロッカーを活用した商品受取サービスなどを展開してきました。

この度、「シームレスな物流により、必要な薬が、必要なタイミングで、手軽に届く」という世界の実現に向け、処方薬の当日受取サービスの提供を開始しました。また、２０２６年３月９日（月）から、花粉症シーズンに向けた駅ポスターの掲出による処方薬の当日受取サービスに向けた認知向上の取り組みを開始します。京王グループが持つ交通広告媒体を活用したＰＲを通じて、処方薬の当日受取サービスの認知拡大と利用促進につなげ、花粉症シーズンにおける医療体験の利便性向上を目指します。

本取り組みを通じて、「オンライン服薬指導から薬の受け取りまでシームレスな医療体験の提供」を実現し、今後も２社での協業を深め、将来的な京王電鉄沿線エリアへの拠点開設と配送サービスの高度化・拡大を目指します。

東京都の社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo 」のスマートサービス実装促進事業者であるTIS株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長:岡本安史）の支援の下、本取り組みを行っています。

詳細は、以下のとおりです。

(*１) 平日１５時までの服薬指導完了で２１時まで配送、土日祝１２時までの服薬指導完了で２１時まで配送

１．処方薬の当日受取サービスについて

（１）エリア

東京都内２区（杉並区・中野区）

（２）内容

キビヤックの対応医療機関で受診後、処方せんが医療機関からキビヤックが運営する調剤薬局「キビヤックファーマシー」へ連携されます。患者さまへＬＩＮＥ(*2)通知のうえ、薬剤師によるオンライン服薬指導を実施します。服薬指導完了後、京王運輸により、処方薬を最短当日中(*3)にお届けします。

(*2)ご利用にはキビヤックのＬＩＮＥお友達登録が必要です。

(*3) 平日１５時までの服薬指導完了で２１時まで配送、土日祝１２時までの服薬指導完了で２１時まで配送

（３）ＬＩＮＥアカウント

リンク： https://lin.ee/eAMrDko

LINE ID：@293jqjjk

２．処方薬の当日受取サービスの認知拡大に向けた取り組みについて

（１）実施期間：２０２６年３月９日（月）から２０２６年４月５日（日）まで

（２）実施内容：サービス紹介ポスターの駅への掲出

（３）対象駅：全１４駅

京王線：明大前、下高井戸、桜上水、上北沢、八幡山、芦花公園、千歳烏山

井の頭線：明大前、永福町、西永福、浜田山、高井戸、富士見ヶ丘、久我山

【株式会社Kiviaq（キビヤック）について】

Kiviaqは「すべての医療体験を圧倒的に」するために生まれました。サプライチェーンマネジメントとテックの力で医療アクセスを再設計し、「必要な薬が、必要な時に、手軽に届く」ことを当たり前にしていきます。体調が悪い日でも、忙しい日でも、移動が難しい日でも、患者さまが“薬のことで困らない世界”を提供していきます。

（１）会 社 名 株式会社Kiviaq（キビヤック）

（２）代 表 者 岡田 俊（Founder/代表取締役CEO）

（３）所 在 地 東京都港区芝大門１丁目４番４号 ノア芝大門１０１

（４）設 立 ２０２５年５月

（５）事業内容 医薬品ＳＣＭ事業・調剤薬局事業

（６）ホームページ https://www.kiviaq.com/about/

【京王運輸株式会社について】

京王グループの物流企業である京王運輸株式会社では、物流２０２４年問題によるドライバー不足やＣＯ２排出量の削減などの社会課題解決を目指し、鉄道による商品配送や駅のロッカーを活用した物流サービスの提供など、新たな物流サービスの拡充への取り組みを進めています。

（１）会 社 名 京王運輸株式会社

（２）代 表 者 代表取締役社長 窪田 洋

（３）所 在 地 東京都多摩市一ノ宮一丁目２６番地１

（４）設 立 １９６４年５月

（５）事業内容 法人契約運送、個人宅への配送、館内物流、事務所移転・引越

（６）ホームページ https://keio-unyu.co.jp/

」について】

【東京都社会課題解決に向けたスマートサービス実装事業「Be Smart Tokyo

東京都では、先端技術等を活用した便利で快適な都市「スマート東京」が実現されることを目指しています。本事業は「スマート東京」の実現に向けて、令和4年度より開始している「スマートサービス実装促進プロジェクト」の後継事業として、社会課題の解決に向け、インクルーシブをテーマとするスマートサービスの社会実装を支援していきます。デジタルサービスの活用により、個人をエンパワーメントし、手取り時間の増加、困りごとの解決を実現することで、社会課題の解決を前進させることをゴールとして取組を推進していきます。

（１）ホームページhttps://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/

【TIS株式会社について】

ＴＩＳインテックグループのＴＩＳは、金融、産業、公共、流通サービス分野など多様な業種３，０００社以上のビジネスパートナーとして、お客さまのあらゆる経営課題に向き合い、「成長戦略を支えるためのＩＴ」を提供しています。５０年以上にわたり培ってきた業界知識やＩＴ構築力で、日本・ＡＳＥＡＮ地域の社会・お客さまと共創するＩＴサービスを提供し、豊かな社会の実現を目指しています。

（１）会 社 名 ＴＩＳ株式会社

（２）代 表 者 代表取締役社長 岡本 安史

（３）所 在 地 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号

（４）設 立 １９７１年４月

（５）事業内容 システムインテグレーション、システム開発、アウトソーシング、コンサルティング、クラウドサービス

（６）ホームページ https://www.tis.co.jp/