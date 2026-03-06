【NewMe総研】＼国際女性デー特別企画2026／「キャリア・ライフの両立」は前提へ。平均年収600万円・20～30代女性350名調査で見えた、“資産形成”と“ウェルネス”意識の高まり

■調査サマリー

【調査概要】

■調査主体：NewMe総研（NewMe株式会社内調査チーム）

■調査時期：2025年12月～2026年2月

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：20～30代を中心とした、働く女性約350名

■年齢分布：20代前半 8％、20代後半 39％、30代前半 31％、30代後半 14％、40代以降 9％

■業種：IT/通信 19％、金融 10％、メーカー/商社 13％、小売/サービス 8％、不動産/建設 5％、教育/公社 5％、広告/Web/ゲーム 5％、マスコミ/メディア/出版 4％、メディカル 4％、旅行/レジャー 3％、その他 24％

■職種：企画・マーケティング 22％、営業（法人） 19％、営業（個人） 6％、コンサルタント・専門職 12％、事務・アシスタント 13％、人事・採用 7％、広報・PR 5％、エンジニア・IT専門職 4％、クリエイティブ（編集・デザイン等） 4％、その他 8％

■年収レンジ：600～800万円台 46.8％、400～500万円台 32.4％、900万円以上 10.6％、～300万円台 10.1％（中央値ベースの推定平均年収：約580～610万円）

20～30代中心でこの水準であることは、経済的自立を前提としたキャリア設計層が本調査の中心であることを示している。

【キャリア関連トピックの関心度ランキング】

- キャリア・ライフの両立（68.0％）- ロールモデル（43.5％）- 転職（35.2％）

【ライフ関連トピックの関心度ランキング】

■調査の総括とNewMe総研としての見解

- ウェルネス（59.5％）- 資産形成（53.6％）- 社外のコミュニティ（50.3％）

キャリア関連トピックでは、「キャリア・ライフの両立」が68.0%と今年も全世代で最も関心の高いテーマとなった。昨年データ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000129632.html)（n=800、平均年齢34歳）と比較すると数値は低下しているが、本年は20代後半の割合が高いサンプル構成（平均年齢30歳）であり、むしろ、世代構成を踏まえると、「両立」は、検討すべき課題ではなく、キャリア設計における「前提条件（インフラ）」へと昇華している。

当社のイベントやYouTubeチャンネル（NewMe Ch(https://www.youtube.com/@NewMe_ch_2024)）、メディア（NewMe Story(https://newmejobs.jp/)）の視聴者は、「長期的に仕事を続けていきたい」と考える層が多数を占める。熱心にキャリアに向き合う層でも、“仕事一点集中”には共感が集まりにくく、むしろ仕事を続けるためにライフを整える視点が重視されている。

今年の特徴として、「ロールモデル」は43.5％（2位）と依然高い関心を集め、特に20代後半で半数を超える結果となった。ロールモデルは若年層だけのテーマではなく、30代以降でも約4割が関心を持っており、年齢やキャリアフェーズごとに“常に更新され続ける指針”として求められていることがわかる。



「転職」は35.2％で3位となった。依然として一定の関心を集めるテーマであるが、最上位ではない点が特徴的である。本調査の対象層は、転職を前提とした不満層というよりも、「キャリア・ライフの両立」や「ロールモデル」といった設計思考を踏まえたうえで、転職を選択肢の一つとして捉えている層が多いと考えられる。

また、ライフ関連トピックでは「ウェルネス」「資産形成」「社外のコミュニティ」が上位に並んだ。「ウェルネス」への高い関心から、高年収層の女性たちが、持続的なパフォーマンス発揮のために心身のコンディショニングを「戦略的な投資」と捉えていると言える。また、「資産形成」への高い関心は、経済的自立を背景に「いつでも自分らしい選択ができる自由」を担保するために攻めのキャリアを支える土台として機能している。

「社外のコミュニティ」への関心も依然高く、社内の人脈や情報に留まらず、横のつながりによって視野を広げたいというニーズが安定して存在している。当社が運営する働く女性のコミュニティ「Fourth」や、定期開催するキャリアイベントでも、同じ熱量で仕事に向き合う女性同士で状況を共有し、利害関係がないからこそ相談し合ったり、鼓舞し合いたいという声が多い。これは単なる交流ではなく、“心理的安全性のある場”を求める動きとも言える。

■調査結果の詳細

＜キャリア関連トピック＞

「現在気になっているキャリアのトピック」について聞いたところ、最も多かったのは「キャリア・ライフの両立（68.0%）」、2番目は「ロールモデル（43.5%）」、3番目は「転職（35.2%）」であった。

昨年と同様に「キャリア・ライフの両立」が最上位となり、働く女性にとって“両立”は依然として最重要テーマであることがわかる。一方で、数値はやや分散し、「副業」「AIの活用法」「昇格・昇進」などへの関心も一定数見られ、関心テーマの多様化も進んでいる。

・【年代別の特徴】 回答者のうち人数が多かった年代（20代後半～40代前半）を分析したところ、キャリア関連トピックは全世代で「キャリア・ライフの両立」が1位（約70％前後）となり、年代を問わず共通の関心テーマであることがわかった。

一方で、2位以下には年代ごとの違いが見られた。 20代後半では「ロールモデル（53.3％）」が高く、次いで「転職（43.4％）」が続いた。将来像を模索しながら次の一手を考えるフェーズであることがうかがえる。30代前半では「昇格・昇進（33.7％）」や「副業（30.5％）」への関心が高まり、転職（28.4％）は20代後半よりもやや低下した。社内でのキャリア形成を意識する傾向が見られる。 30代後半では「管理職（38.1％）」への関心が高まり、マネジメントやポジション形成への意識が強まっている。40代前半では「副業（35.3％）」「AIの活用法（35.3％）」など、複線的なキャリア設計への関心が目立つ結果となった。

・【職種別の特徴】 回答者のうち人数が多かった4職種を分析したところ、いずれも1位は「キャリア・ライフの両立」だったが、2位以降に違いが見られた。

営業（法人）職では「転職」、企画・マーケティング職では「昇格・昇進」、コンサルタント・専門職では「起業」が上位に入り、それぞれの職種特性が反映された結果となった。

＜ライフ関連トピック＞ 「現在気になっているライフのトピック」について聞いたところ、最も多かったのは「ウェルネス（59.5％）」、2番目は「資産形成（53.6％）」、3番目は「社外のコミュニティ（50.3％）」となった。 今年は“整える（健康）”と“備える（資産）”が上位を占め、持続可能なキャリアを支える土台づくりへの関心が高まっていることがうかがえる。

・【年代別の特徴】 ライフのトピックでは、年代ごとに最も関心の高いテーマが異なる結果となった。 20代後半では「ウェルネス（59.8％）」が最も高く、「結婚・出産のタイミング（59.0％）」も同程度に関心を集めた。30代前半では「ウェルネス（57.9％）」が1位となり、次いで「資産形成（54.7％）」が続いた。30代後半では「社外のコミュニティ（61.9％）」が最も高く、40代前半では「資産形成」「ウェルネス」（各52.9％）が上位となった。 年代ごとに関心テーマは変化するものの、健康・経済・つながりといった“人生を支える基盤”への意識が共通して見られる結果となった。

■当社としての今後の展開について

当社では、今回のデータや当事者の声をもとに、20～30代女性向けの女性活躍プログラムを企業向けに提供していく。

企業にとって、女性管理職比率の向上は重要な指標の一つである。この調査に基づく考察として、若手段階でのキャリア・ライフ設計支援が、5～10年後の女性管理職比率を左右すると考え、当事者と対話を続けながら、様々な企業と連携を強化していく。

■NewMe株式会社について

NewMe株式会社は「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女性を増やす」をビジョンとして、2023年11月に事業を開始しました。 20～30代、ミドル～ハイクラスの女性向け転職サービス「NewMe Jobs(https://newmejobs.jp/)」、女性のキャリアに特化したメディア「NewMe Story(https://newmestory.jp/story/)」、働く女性向けYouTubeチャンネル「NewMe Ch/笹川友里(https://www.youtube.com/@NewMe_ch_2024)」、働く女性向けコミュニティ「Fourth(https://newmenewme.notion.site/Fourth-25a01f7c873b809fab27f0df6580060c?pvs=74)」、多数のキャリアイベントなどの事業を展開しています。

■会社概要

会社名 : NewMe株式会社

所在地 : 東京都渋谷区渋谷2-7-14VORT AOYAMA 403

代表者 : 代表取締役CEO 篠原 さくら・代表取締役CCO笹川 友里

事業開始 : 2023年11月

事業概要 : 女性向けキャリア支援事業

コーポレートサイトURL：https://newme-inc.jp/

■公式サイト

コーポレート：https://newme-inc.jp/

NewMe Jobs：https://newmejobs.jp/

YouTube（NewMe Ch）：https://www.youtube.com/@NewMe_ch_2024

Fourth：https://www.notion.so/Fourth-25a01f7c873b809fab27f0df6580060c?pvs=21

NewMe Story：https://newmestory.jp/story/

