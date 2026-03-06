高度外国人材と企業の最適なマッチングを実現！技人国に特化し、求職者を母国語で伴走支援する求人サイト「Mintoku Work技人国」がオープン

株式会社キャムグローバル

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループで外国人雇用に関する包括的サービスを提供する株式会社キャムグローバル（以下キャムグローバル、本社：東京都新宿区、代表取締役：三石晃史）は、2022年４月から運営している外国人材専用求人サイト「Mintoku Work」を基盤に、「技術・人文知識・国際業務（以下技人国）」の在留資格（ビザ）が対象となる技術者・オフィスワーカー系ハイスキル外国人材に向けた、求人サイトとエージェント機能を融合したハイブリッド転職プラットフォーム「Mintoku Work技人国」を正式ローンチしました。

サービス概要

名称： Mintoku Work技人国（ミントクワーク ギジンコク）

URL： https://specialist.mintoku.com/

対象： 技人国ビザ保有者、日本永住者、専門職を目指す外国人材

主な職種： IT/開発エンジニア、製造/機械設計、通訳・翻訳、貿易事務、営業など

サービス開発の背景

現在、日本の労働力不足を背景に、ITエンジニアや通訳、専門事務といった高度なスキルを持つ外国人材（技人国ビザ保有者）の需要が急増しています。しかし、多くの外国人求職者にとって、日本特有の複雑な選考プロセスや適性検査、企業別の面接対策は、独力では乗り越えがたい高い壁となっていました。一方で採用企業側には「日本語能力や文化適性の見極めが難しい」という課題がありました。

「Mintoku Work 技人国」はこうした課題を解決するため、単なる求人情報の提供に留まらず、求職者の適性やスキルを細やかに見定め、企業との最適なマッチングを導き出す「伴走型求人サービス」として誕生しました。日本での就労経験を持つ海外出身のアドバイザー約100名および日本人アドバイザーが、求職者・企業の双方を支援。求職者に対しては時に母国語も交え、中長期的なキャリアパスをともに描いた上で、日本で働く目的意識を確立し、内定獲得まで伴走します。企業に対しては、書類だけでは把握しづらい「日本語コミュニケーション能力・ビジネス文化理解度・個人の特性」を細やかにフィードバック。深い相互理解に基づいたマッチングにより、速やかな戦力化と入社後の高い定着率を実現します。

「Mintoku Work技人国」６つの特徴

１．関連サイト「Mintoku Work」での実績

先行提供していた関連サイト「Mintou Work」では、特定技能を中心に、技人国、定住者、留学生なども含めて総合的に外国人材向けの求人紹介を行い、企業への紹介実績累計10,000名以上、出身国別内定実績16カ国以上をサポートしてきました（＊１）。その実績を元に、注目度の高まる「技人国」と「特定技能」に向けたサイトとして特化し、より専門的なサポートを行います。

＊１．2022年４月～2025年12月の利用者の集計

２．海外出身のキャリアアドバイザーによる「言語・文化」を超えた伴走

求職者と同じ海外出身者がキャリアアドバイザーを担当。母国語での相談はもちろん、日本での就労経験を持つ「先輩」として、外国人がつまづきやすいポイントを的確にフォロー。また、応募前でもMessengerで気軽に無料相談できる仕組みを整えています。

３．求人企業へ「履歴書以上の情報」を提供し、マッチングの質を向上

アドバイザー自身が外国人材の特性を熟知しているため、書面だけでは伝わりづらい求職者の日本語コミュニケーション能力や日本文化への適応力、業務スキルを細やかに把握して企業に提供。また、要望に応じて面接には通訳者も手配します。これらにより選考の質が向上し、自社に本当にマッチした人材を、確信を持って採用することができます。

４．スキルレベルに合わせた適切な紹介

ITエンジニアや製造設計などの専門職において、クリエイティブ職、シニアレベルとビギナーでは対象となる人材が異なるため、採用企業が求める要件を丁寧にヒアリング。実務未経験や第二新卒から挑戦できる求人、生活の基盤となる「社宅つき」求人、研修の充実度など、多様な視点でポジションや就業環境を求職者に伝え、適切な人材とのマッチングを実現します。

５．Indeed (インディード)と連携し、求職者へのリーチを最大化

日本最大級の求人検索エンジン「Indeed」との連携により、国内在住の外国人材へのリーチを最大化。求人情報を幅広くスピーディに届けます。

６．6,000名以上の実績を持つ登録支援機関を擁するキャムコムグループならではのお役立ちコンテンツ

日本で働く魅力を伝えるサイトコンテンツや、関連SNSで求職者が最も不安に感じる「就労ビザの仕組み」や「日本の職場文化」について、アドバイザーの知見を生かしたコンテンツを多言語で発信。情報の「質」と「量」の両面から、ハイスキル外国人材と日本企業の出会いに貢献します。

今後の展開

日本の生産年齢人口が減少する中、高度な専門性を持つ外国人材の活躍は、企業のイノベーション創出に不可欠です。キャムグローバルは「Mintoku Work 技人国」を通じて、「採用」をゴールとせず、入社後の活躍と定着までを見据えた雇用インフラとなることを目指しています。 採用企業向けには「Mintoku （ミントク https://mintoku.com/）」を通じて外国人材マネジメント支援や、外国人社員向けのライフサポート、日本語学習システム、「キャムテック エデュックアカデミー」での宿泊型研修を提供。今後は、内定者同士のコミュニティ形成などのサービスも拡充予定です。国籍に関わらず、誰もがその専門性を最大限に発揮し、ともに成長できる社会の実現に貢献してまいります。

＜サービスに関する問合せ先＞

キャムグローバル

担当：日下・尾嶋 Mail：info_cg@cam-com.jp

会社概要

キャムグローバルは、外国人雇用に関する包括的サービスを提供しています。

本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル38階

代表者 ：代表取締役 三石 晃史

設立 ：2024年7月

資本金 ：5,000万円

事業内容：外国人雇用・定着支援事業、外国人向け求人メディア運営、外国人材紹介事業 等

https://cam-global.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保 紀秀

創業 ：2001年8月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025 年3 月31 日時点 グループ合計

https://cam-com.inc/