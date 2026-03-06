ヘルスケアゲーム「HEALTHREE（ヘルスリー）」が「くまモン」「JR九州」とのコラボキャンペーンを開催！

株式会社HEALTHREE

ヘルスケアゲームアプリ「HEALTHREE（ヘルスリー）」を運営する株式会社HEALTHREE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 真也 / 田中 厳貴、読み：ヘルスリー）は、熊本県PRキャラクター「くまモン」および九州旅客鉄道株式会社（以下：JR九州）とのコラボキャンペーンを、2026年3月6日(金) 12時00分より開始したことをお知らせいたします。

本コラボレーションでは、アプリを使用して全国どこからでもプレイすることはもちろん、アプリ内期間限定コンテンツ、熊本県で開催するご当地ウォーキングイベント等さまざまな取り組みを実施します。QRコード連動など“リアル×デジタル”の導線を組み合わせることで、歩くほど、遊ぶほど熊本の魅力に触れられる体験を提供します。

キャンペーン期間

2026年3月6日（金）12:00 JST ～ 3月22日（日）23:59 JST

※企画に応じて一部スケジュールが異なりますのでご注意ください。

※実施内容・期間は予告なく変更となる場合があります。

キャンペーン企画概要

本コラボは、以下3つの取り組みを軸に展開します。

コラボ詳細は下記の公式サイトをご確認ください。

特設サイト：https://heal3.com/campaign/kumamon_jrkyushu_collab

1．ヘルスリーアプリ内でのコラボイベント

コラボ限定マップが登場！くまモンがライバルとして出現するなど、毎日のプレイがもっと楽しめます。コラボマップで獲得できる限定アイテムを集めて「熊本県産のフルーツ詰合せギフト」が当たる抽選会に参加できるほか、くまモンをモチーフにデザインされた限定クローズ（アプリ内アバター衣装）も登場します。イベントマップは熊本県外でもプレイ可能です。

2．JR九州コラボNFT販売

JR九州とのコラボとして、プレミアムパス／シルバーパス／ブロンズパスの3種のNFTをJR九州が運営する「Next Favorite Things」サイト内で販売します。購入者特典として、JR九州の列車で使用されていた吊り革などのJR九州グッズ、ヘルスリーアプリで使えるアイテムが付いています。また、プレミアムパスには、リアルイベントへの参加権がついており“体験型パス”として提供します。

「Next Favorite Things」販売サイト：https://nft.jrkyushu.co.jp

3．ご当地ウォーキングイベント【HEALTHREEミートアップツアー@熊本】

JR九州コラボNFTのプレミアムパス購入者を対象に、熊本市内をウォーキングするツアーイベントも実施予定です。リアルな街歩きとアプリ体験を接続し、熊本の魅力を“歩く体験”として楽しんでいただきます。参加には「プレミアムパス」の購入が必要です。

HEALTHREE（ヘルスリー）とは

「HEALTHREE」は、ゲーミフィケーションと独自の報酬システムを組み合わせた新感覚のヘルスケアゲームアプリです。ゲーム感覚で運動習慣が身につくだけでなく、初期課金や難しい設定なしで運動距離に応じてポイントがどんどん稼げる新しい体験を提供しています。

健康習慣を身に着けたいユーザーはもちろん、企業様の取り組み支援も通してより多くの人が健康で豊かな生活を手に入れることができるよう、取り組んでいきます。

最新のアップデート情報は公式サイト、Discord、X（旧Twitter）などで随時発信しています。

株式会社HEALTHREEについて

- 公式サイト：https://heal3.com/- 公式Discord：https://discord.com/invite/Cy6Wt8rGgc- 公式X（旧Twitter）Global：https://twitter.com/Heal3official- 公式X（旧Twitter）Japan：https://twitter.com/HEAL3ofr_jp

株式会社HEALTHREEは「楽しさで人々を健康に」をMISSIONに掲げるヘルスケアテック企業です。ゲーミフィケーションやインセンティブを活用し、未病対策という社会課題に挑戦しています。個人向けヘルスケアアプリ「HEALTHREE」や、企業のウェルビーイング経営を支援する事業や実証実験を通じて、人々の健康習慣の構築と継続的な健康増進に貢献します。

会社概要

会社名：株式会社HEALTHREE

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F

代表者：山本 真也 / 田中 厳貴

設立：2023年11月16日

URL：https://heal3.com/

事業内容：HEALTHREE / HEALTHREE for Biz.の運営

お問い合わせ：info@heal3.com（広報）