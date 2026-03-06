【LAND CRUISER × DULTON】ランドクルーザーとインテリア雑貨メーカー「DULTON」がコラボレーション ガレージムードを楽しむ無骨でポップなインテリア雑貨コレクションを展開
「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」をコンセプトに展開する、1988年創業のインテリア雑貨メーカー株式会社ダルトンは、トヨタ自動車公式のブランドである『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』より、“TOYOTA LAND CRUISER MEETS DULTON IN 2026”と銘打ったインテリア雑貨コレクションを発売いたします。
3月6日(金)10:00より、DULTON直営店舗・オンラインショップをはじめ、LAND CRUISER OFFICIAL ITEMSオンラインストアおよび一部のトヨタ販売店にて順次発売いたします。
TOYOTA LAND CRUISER MEETS DULTON IN 2026 特集ページ
URL：https://www.dulton.jp/onlineshop/e/ee-LCMD26/
TOYOTA LAND CRUISER MEETS DULTON IN 2026
DRIVING ALL ROADS IN STYLE
トヨタ自動車公式のライフスタイルアイテムコレクション
『LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS』とのスペシャルコラボレーションが実現。
1951年の誕生以来、歴代の旧車に今もなお高い支持を集めるランドクルーザー。
そのアイデンティティや纏う世界観を、DULTONのプロダクトに落とし込みました。
COLLABORATION PRODUCTS
DULTONが創業した1980年代に同じく生まれた『ランドクルーザー60/70 VAN/70 WAGON』
そのモチーフを各所に落とし込んだ特別なデザイン。
LAND CRUISER LIMITED COLOR
今回のコラボレーション限定カラーとして『ランドクルーザー70シリーズ』を象徴とするベージュ、また過去の同シリーズ車体からブルー、シルバー、全3色の塗装を忠実に再現しました。
Feature 01｜Working Space
・AIR CIRCULATOR
・SIGN PLATE
・PARTS STOCKER
・STAINLESS STICKER
Feature 02｜Living Space
・DOUBLE DECKER
・GARBAGE CAN
・DESKTOP TRAY
・GLASS PAPERWEIGHT
※GLASS PAPER WEIGHTは、入荷次第順次発売となります。
Feature 03｜Garage Space
・MICROFIBER TOWELS
・T-shirt
・PINS SERIES
※PINS SERIESは、入荷次第順次発売となります。
ALL ITEMS :
https://www.dulton.jp/onlineshop/e/ee-LCMD26/
LAND CRUISER について
■ LAND CRUISER
「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」としてたゆまぬ進化を続ける本格SUV。
目的地へたどり着き、壊れることなく無事に帰ってくる。ただそれだけのことが当たり前ではない地域で、そのクルマは人や物を運び、暮らしや命を支えてきた。世界中の過酷な環境で日々鍛えられ、成長を続け、「どこへでも行き、生きて帰ってこられる」という唯一無二の存在として、70年以上もの歴史を刻んできた。
ランドクルーザーでなければ、たどり着けない場所がある。
■ LAND CRUISER OFFICIAL ITEMS
ランドクルーザーの「どこへでも行き、生きて帰って来られる」というアイデンティティや世界観をプロダクトに落とし込んだライフスタイルアイテムコレクション。
ウェブサイト：https://toyota.jp/info/landcruisercollection/
オフィシャルインスタグラム：https://www.instagram.com/land_cruiser_official_items/
運営会社概要
トヨタ・コニック・プロ株式会社
設立：2021年1月（創立1949年3月）
資本金：50百万円
株主：トヨタ・コニック株式会社（100%）
＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社（66%）株式会社電通グループ（34%）＞
代表者：代表取締役社長 武田 淳一郎
事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など
ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp/
DULTON｜株式会社ダルトン
1988年創業のインテリア雑貨メーカー。
誰もが使うあたり前に在る道具、身の回りのひとつひとつを今よりもっと面白くすることで「道具を愉しむ、もうひとつの豊かさ」を提案します。
ファニチャー、ハウスウェア、ガーデンツール、キッチンツール、ステーショナリー等、生活にまつわるあらゆるラインナップを展開しています。
関東9店舗、関西4店舗を構える直営店では、その独自の世界を存分に味わうことができます。
直営店舗一覧：https://www.dulton.jp/stores
販売元
会社名：株式会社ダルトン
所在地：静岡県静岡市葵区柚木252-2
代表者：君塚 真
URL：https://www.dulton.jp/(https://www.dulton.jp/)
DULTON official Instagram
@dulton_official
https://www.instagram.com/dulton_official/?hl=ja(https://www.instagram.com/dulton_official/?hl=ja)
本件に関するお問合せ先
株式会社ダルトン 広報担当
藁谷 聴 (ワラガイ アキラ)
東京都目黒区五本木2-6-13
MP ：080-3604-2385
メールアドレス：waragai@dulton.com