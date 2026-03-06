ビューカード ゴールド「選べる特典」（2027年6月提供）の内容について

株式会社ビューカード

株式会社ビューカード（東京都品川区、代表取締役社長：新井 健一郎）は、「ビューカード ゴールド」をご愛用いただいているお客さまで、ご利用額累計が年間400万円(税込)以上のお客さまに、「選べる特典」をご提供しています。

2026年3月6日より、来年2027年6月にご提供を予定している「選べる特典」のご利用額集計がスタートしますので、これにあわせ特典の内容についてお知らせいたします。

今回は「厳選ホテルでのご宿泊 ご招待（抽選）」、「厳選ホテルでのお食事 ご招待」、「JRE POINT 20,000ポイント」、「「giftee Box Select（ギフティ ボックス セレクト）」 12,000ポイント」、「ビューゴールドラウンジご利用券5枚と東京駅周辺の対象施設ご利用券『東京駅(JR東日本)お買い物・ご飲食券』10,000円分（1,000円×10枚）を合わせた選べる特典専用ご利用券セット」をご用意いたしました。また、厳選ホテルにつきましては、毎年ご好評をいただいている東京近郊のホテルに加え、今回は新たに「ホテルメトロポリタン 仙台」のご宿泊、お食事をご用意いたしました。

「選べる特典」の集計対象には、家族カード（１枚目年会費無料、２枚目からは年会費3,300円（税込））のご利用分も含まれます。日々のお買いものはもちろん、Suica・モバイルSuicaへのチャージや毎月の各種料金（電気・ガス・水道、携帯電話など）、ご旅行、オンラインでのショッピングやふるさと納税など、さまざまなお支払いを「ビューカード ゴールド」におまとめいただき、ぜひメインカードとしてご利用ください。

１. 「選べる特典」の概要

「ビューカード ゴールド」をご愛用いただいているお客さまで、4月～翌年3月に発行するご利用明細（3月6日～翌年3月5日のご利用分）のご利用額累計が400万円(税込)以上の方に、選りすぐりの特典の中からおひとつ、お好きな特典を無料で進呈するサービスです。

※ビューカード ゴールドについて詳しくはウェブサイト（https://www.jreast.co.jp/card/first/viewcardgold/index.html）をご確認ください。

※2027年６月提供の「選べる特典」について詳しくはウェブサイト（https://www.jreast.co.jp/card/first/viewcardgold/benefits2/index.html）をご確認ください。

２. 2027年6月ご提供予定の内容

東京ステーションホテルを含む「厳選ホテルでのご宿泊 ご招待（抽選）」「厳選ホテルでのお食事 ご招待」、Suica・モバイルSuicaにチャージして駅ビル等でのお買いものなどに使える「JRE POINT 20,000ポイント」、好きな商品を自由に選べる「「giftee Box Select （ギフティ ボックス セレクト）」12,000ポイント」、東京駅でのお買いものと安らぎの時間を楽しめる「選べる特典専用ご利用券セット」をご用意いたしました。

（1）厳選ホテルでのご宿泊 ご招待（抽選）

１.東京ステーションホテル２.ホテルメトロポリタン 鎌倉３.ホテルメトロポリタン 丸の内４.ホテルメトロポリタン 仙台

【お選びいただけるプラン】

１. 東京ステーションホテル 2名さま1組ご宿泊（最大50組・抽選）

・部屋タイプ ：ホテルおまかせ、1室

・ご利用可能日：月曜～木曜（但し、ご利用可能日が祝日または祝前日の場合はご利用不可）

２. ホテルメトロポリタン 鎌倉 1～3名さま1組ご宿泊（朝食付 最大1,000組・抽選）

・部屋タイプ ：スーペリア、1室

・ご利用可能日：月曜～金曜、（但し、ご利用可能日が祝日または祝前日の場合はご利用不可）

３. ホテルメトロポリタン 丸の内 2名さま1組ご宿泊（朝食付 最大100組・抽選）

・部屋タイプ ：スーペリアクイーン、1室

・ご利用可能日：月曜～日曜（除外日なし）

４. ホテルメトロポリタン 仙台 2名さま1組ご宿泊（朝食付 最大200組・抽選）

・部屋タイプ：エグゼクティブツインペア、1室

・ご利用可能日：月曜～日曜（除外日なし）

※除外日や詳しいご利用条件については、本特典をお選びいただいた方にお送りするホテル利用券にてご確認ください。

※ホテルの稼働状況によっては、ご利用不可日以外にも休業日等を設定する場合がございます。

※抽選の特典をお選びいただいた場合、抽選以外の特典（以下（２）～（５）の特典)から第二希望をお選びいただけます。抽選に外れた場合は第二希望でお選びいただいた特典を進呈いたします。

（2）厳選ホテルでのお食事 ご招待

１.東京ステーションホテル２.メズム東京、オートグラフ コレクション３.ホテルメトロポリタン 仙台

【お選びいただけるプラン】

１. 東京ステーションホテル レストラン「ブラン ルージュ」 ランチまたはディナー

・ご提供コース ：総料理長特別コース2名さま1組 コース料理＋ソムリエセレクトワイン3杯付

２. メズム東京、オートグラフ コレクション フレンチダイニング「シェフズ・シアター」 ディナー

・ご提供コース ：総料理長特別ディナーコース2名さま1組 コース料理

３. ホテルメトロポリタン 仙台 レストラン「セレニティ・はや瀬・桃李」から選べる ディナー

・ご提供コース ：2名さま1組 コース料理＋ドリンク3杯付

※除外日や詳しいご利用条件については、本特典をお選びいただいた方にお送りするホテル利用券にてご確認ください。

※ホテルの稼働状況によっては、ご利用不可日以外にも休業日等を設定する場合がございます。

（3）JRE POINT 20,000ポイント

Suica・モバイルSuicaにチャージして駅ビル等でのお買いものなどに使えます。また、JRE MALLでのオンラインショッピングのご利用や、ギフト券、体験クーポン、鉄道グッズなど幅広い商品へ交換できます。お客さまのお好みにあわせてご利用ください。

※付与されるJRE POINTは通常ポイントとなります。

※JRE POINTについて詳しくはウェブサイト（https://www.jrepoint.jp/）をご確認ください。

（４）「giftee Box Select（ギフティ ボックス セレクト）」 12,000ポイント

あなたの欲しいがつまっている。

「giftee Box Select」は多彩なラインナップの中から、好きな商品を自由に選べるギフトです。自分へのご褒美にはもちろん、お世話になっている方へのギフトなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

※「giftee Box Select」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なラインナップの中から進呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「giftee Box Select」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能です。

※ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。

※ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

※ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

※ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

※選択された商品によって、「giftee Box Select」1ポイントにつき１円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます。

※ラインナップは随時変更となる場合がございます。

※ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

※期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

※ポイントの追加チャージはできません。

※商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

※本キャンペーンについては【株式会社ビューカード】による提供です。ブルーボトルコーヒーとは関係ございません。

※「giftee Box Select」について詳しくはウェブサイト（https://giftee-user.zendesk.com/hc/ja/articles/17916715494681-giftee-Box-Select）をご確認ください。

（5）選べる特典専用ご利用券セット

ビューゴールドラウンジご利用券5枚＋東京駅周辺の対象施設ご利用券「東京駅(JR東日本)お買い物・ご飲食券」10,000円分（1,000円×10枚）

■ビューゴールドラウンジご利用券

東京駅八重洲中央口改札外にある「ビューゴールドラウンジ」のご利用券です。

ビューカード ゴールド（またはビューカードアプリの「ビューゴールドラウンジ入場用画面」）とご利用券の提示でご利用いただけます。ご旅行の出発前はもちろん、お買いもの中の休憩など、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※ご利用券は有効期限がございます。券面に記載の有効期限外でのご利用はできません。

※ご利用券の利用時注意事項は、券面に記載がございますので、ご一読のうえご利用ください。

※ビューゴールドラウンジについて詳しくはウェブサイト（https://www.jreast.co.jp/card/first/viewcardgold/vglounge/）をご確認ください。

■東京駅周辺の対象施設ご利用券「東京駅(JR東日本)お買い物・ご飲食券」

「グランスタ東京」など、東京駅周辺施設でのお買いものなどにご利用いただき、素敵な時間をお過ごしください。

※クレジットカード利用不可店舗等、対象外となる店舗がございます。

対象店舗について詳しくはウェブサイト（対象施設・店舗一覧(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoyNTk5ODd9&detailFlg=0&pNo=1)）をご確認ください。

※対象施設・店舗一覧は予告なく変更となる場合がございます。

※ご利用券は有効期限がございます。券面に記載の有効期限外でのご利用はできません。

※ご利用券の利用時注意事項は、券面に記載がございますので、ご一読のうえご利用ください。

３. 特典進呈条件

◇特典進呈の対象

ビューカード ゴールドの年間ご利用額累計が400万円(税込)以上のお客さま

◇ご利用額集計対象

2026年4月～2027年3月に発行するご利用明細

（2026年3月6日～2027年3月5日のご利用分）のご利用額累計

※本人会員さまと家族会員さまのご利用額累計が対象となります。

※ビューカード ゴールドの国際ブランド切替やビューカード ゴールドを複数枚お持ちの場合、ご利用額は合算されます。

※JALカードSuica CLUB-Aゴールドカードのご利用額は集計の対象外となります。

※加盟店からの売上受付日によって、一部ご利用分の請求月が遅れる場合がございます。

※年会費、各種手数料、キャッシングなどのご利用分は対象外となります。

◇特典のご案内送付時期

2027年６月（予定）

※ご案内の送付は、対象のお客さまのみとなります。

※送付時期は変更となる場合がございます。

◇ご注意事項

特典のご案内到着後、お客さまご自身でご案内に記載の専用ページから特典のお申込みが必要です。

特典の選択方法など詳細については、特典のご案内にてお知らせします。

特典のご提供には各種条件がございます。詳しくはウェブサイト（https://www.jreast.co.jp/card/first/viewcardgold/benefits2/index.html）をご確認ください。

４. ビューカード ゴールド オンライン入会キャンペーン実施中！

ビューカード ゴールドでは、ご入会＆ご利用で最大30,000円相当のポイント（JRE POINT）がもらえる入会キャンペーンを実施中です。詳しくはウェブサイト（https://www.jreast.co.jp/card/campaign/adm/viewcardgold.html）をご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

※サービス内容は2026年3月6日現在の情報です。予告なく変更および終了となる場合がございます。

※「Suica」「モバイル Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。