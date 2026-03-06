「CHUMS PICNIC 2026」今年のテーマは温故知新、11,000人が集結する国内最大級のピクニック・イベント開催！

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）は、日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS（チャムス）」の大型イベント「CHUMS PICNIC（チャムスピクニック）」を、2026年4月18日（土）・19日（日）、モリパーク アウトドアヴィレッジ（東京都昭島市）にて開催します。

本イベントは2021年からスタートし、本年で5回目の開催。事前予約不要、入場無料のオープンイベントで、前回2025年の実績では、２日間で約11,000人のお客様が来場しました。

●イベント開催概要

・開催日時：2026年4月18日（土）・19日（日） 両日とも10:00～18:00

アウトドアヴィレッジ営業は～20:00まで

・開催場所：モリパーク アウトドアヴィレッジ（昭島市代官山二丁目6-1）

・入場料：無料（一部有料コンテンツあり）

・イベント内容：ピクニックエリア、焚火（たきび）であぶったマシュマロ、イベント特別デザインの焼きだんごワークショップ、クラフトワークショップ、アウトドアゲームズ、フォトスポット、CHUMS製品が当たるガラポン抽選会、体験型ワークショップなど

●特設ページオープン

イベント詳細やコンテンツ内容を随時更新中

https://www.chums.jp/chumspicnic2026/

●「CHUMS PICNIC」とは

アウトドアの入り口を体感し、自然を感じながら過ごす方法として、もっとも身近な「ピクニック」を提案します。

「CHUMS PICNIC」は、都市と自然の狭間で、アウトドアを気軽に楽しめる大型ピクニック・イベント。テーマパークのようについ時間を忘れてしまう世界観を楽しめます。

（写真は2025年4月開催の様子）

●2025年のテーマは「温故知新」

チャムスが歩んできた足あとをたどりながら、

過去のひらめきを、今の視点で再構築する。

そのブランドの想いを、今年の「CHUMS PICNIC」にも重ねました。

回を重ねてきた本イベントは、これまで大切にしてきたピクニックという身近なアウトドア体験を軸にしながら、毎年新たなコンテンツやアイデアを加え進化を続けています。

昔ながらのシンプルな楽しみ方に、チャムスらしいユーモアや発想を掛け合わせることで、懐かしさと新しさが共存する空間を創出。

これまでご来場いただいた方にも、初めて訪れる方にも、新たな発見やひらめきを感じていただける場を目指します。

本イベントを通じて、“いま”のアウトドアの楽しみ方を提案してまいります。

●イベント会場「モリパーク アウトドアヴィレッジ」とは

アウトドア用品に特化した、新しいタイプの複合商業施設です。JR中央線「昭島駅」徒歩3分。アウトドアブランドの直営店や、こだわりのレストラン、クライミングジム、フィットネスジム等が集結。屋内イベント広場、ミニトレッキングコース、芝生の広場、池などの環境も充実し、広々とした構内でアウトドアの魅力を体験、体感できます。

約21,000平方メートル の敷地は、航空機・機械メーカーの昭和飛行機工業が、かつて社屋と工場を運営していた場所。アウトドアヴィレッジのエントランスの壁は、社屋解体の際に出たコンクリートのガラを「蛇籠」という籠に詰めたもの。森の広場の木製ベンチは、敷地で伐採した樹木を加工したもの。出会いの広場の鉄骨のオブジェは、飛行機製造工場の柱を照明灯に加工したもので、当時の面影を残し工場の歴史を今に繋いでいます。

住所：東京都昭島市代官山二丁目6-1 公式サイト：https://outdoorvillage.tokyo/

●「CHUMS（チャムス）」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer（オリジナルリテイナー）”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。

●ブランドのマスコット：ブービーバード（Booby Bird）

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには

『bobo（ボーボー鳥）』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から２番目のブービー賞と同じ単語です。

CHUMS Japan 公式ウェブサイト http://www.chums.jp/

CHUMS Japan 公式Instagram https://www.instagram.com/chums_japan/

CHUMS Japan 公式X https://twitter.com/chumsjapan

CHUMS Japan 公式Facebook https://www.facebook.com/shop.chums.jp/

CHUMS Japan 公式YouTube https://www.youtube.com/user/ChumsOfficial

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。