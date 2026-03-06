【開催報告】世田谷区医師会会長・安藤秀彦氏による地域医療講演会を開催

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）が運営する特別養護老人ホーム弦巻の家（東京都世田谷区）では、2026年3月5日、世田谷区医師会会長であり、「あんどうファミリークリニック」院長の安藤秀彦先生を講師にお招きし、地域向け医療講演・相談会を開催しました。

本講演は、「地域で安心して暮らすための医療との上手な付き合い方」をテーマに、地域にお住まいの方や医療・福祉関係者、法人職員などを対象に実施されたものです。地域で暮らす高齢者やご家族が、日常の健康不安について医師から直接学び、相談できる機会として開催されました。

地域で暮らし続けるための医療との関わり方

講演では、地域医療の第一線で活躍されている医師の視点から、

・地域で安心して暮らすための医療との付き合い方

・かかりつけ医の役割と上手な相談の仕方

・高齢期に多い健康不安と受診の目安

・日常生活で気をつけたい健康管理のポイント

などについて、具体例を交えながら分かりやすくお話しいただきました。

参加者からは、「日頃の健康不安について理解が深まった」「医療との付き合い方が具体的にイメージできた」といった声が聞かれました。

また、講演後には相談の時間も設けられ、参加者が日常生活の健康管理や受診の目安などについて直接質問する場面も見られました。

医療と介護がつながる地域づくりへ

弦巻の家では、地域交流スペースを活用し、地域の方々が医療や介護について気軽に学び、相談できる機会づくりを進めています。今後も医療・介護・地域がつながる取り組みを通じて、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりに貢献してまいります。

