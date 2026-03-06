地域の安心・安全に向き合い続けるイッツコムの取り組み 『イッツコム防災Action』

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、地域メディアを含めた地域の情報通信インフラを担う企業として、安心・安全に暮らせる街づくりに貢献することを目指しています。東日本大震災や熊本地震を改めて振り返る時期である3月1日から4月30日までを防災対策強化期間とし、地域とともに防災行動を促す「イッツコム防災Action」を展開しています。

本取り組みは、防災の日を契機に昨年秋に実施した施策に続く第2弾となります。イッツコムチャンネル*1での防災関連番組の放送や、地域の防災イベントと連携した取り組みなど、前回の施策に加え、新たな施策も拡充し、防災活動と防災情報発信のさらなる推進を図ります。

イッツコムは、情報通信インフラを提供する企業として、万が一の災害に備えたBCP（事業継続計画）を構築する中で得た経験を活用した施策や、災害発生時にはイッツコムチャンネルにて行政と連携した情報を放送するなど、防災への積極的な取り組みを行っています。「イッツコム防災Action」は、その実績と経験を生かした取り組みです。

防災の日を含む秋期と、防災意識が高まる春期の年2回の取り組みとして、継続的に推進してまいります。

放送を通じた防災啓発の強化

イッツコムチャンネルでは期間中、防災関連番組を集中編成し、実践的でわかりやすい情報発信を強化します。

東日本大震災から15年の節目にあわせ、福島での出会いを通して復興の歩みと思いを描く特別番組『カンニング竹山と富田望生の一五一絵(いちごいちえ)』を放送します。震災の記憶を風化させることなく、これからの備えを考える機会につなげます。

番組『イッツコム おうち防災のすすめ』では、東京消防庁の本所防災館にて地震、煙、救出・救助などの体験コーナーをリポートで紹介し、日常生活の中で生かせる備えを具体的に伝えます。

『イッツコム おうち防災のすすめ』 MCは安田大サーカス 団長安田さんと奥村奈津美さん

避難所生活における健康二次被害の予防を目的として一般社団法人 生涯健康社会推進機構が運用する「防災健康サポートプログラム」*2のコンテンツ『ケロロワット体操』(作詞・振付 ラッキィ池田)をイッツコムチャンネルで放送します。避難所で体を動かす機会が少なくなる状況でも無理なく実践できる体操です。

加えて、イッツコムが運営するコミュニティFMのFMサルース*3では、相互連携を行っている仙台市青葉区のコミュニティFM RADIO3(仙台シティエフエム)と中継をつなぎ、SDGsの視点から防災をテーマとした番組を放送します。先進的な防災活動に取り組むRADIO3とのメディア連携により、防災を身近に捉える機会を創出します。

地域イベントで防災体験を提供

イッツコムは、地域の防災イベントに積極的に参加し、体験型の防災プログラムを提供します。

世田谷地域 防災フェア(3月14日開催)では、災害時緊急放送アナウンサー体験のほか、家族で決めた避難場所や連絡先、アレルギーや服薬情報などを記入し、折りたたんで携帯できる防災カードの作成体験などを提供します。親子で体験することで、防災を考えるきっかけづくりにつなげます。

武蔵小杉☆防災フェスティバル(3月28日開催)では、防災クイズの実施に加え、「かわさき防災アプリ」インストールのサポートなどを実施し、デジタルを活用した備えを推進します。

FMサルースが主催するイベント「ソナエルCafe」(3月22日開催)では、被災地などで演奏活動を行うアーティストによるミニライブや防災トークのほか、災害時に必要となる乾電池について学ぶコーナーも設け、音楽やトークを通じて、防災を身近に考えるひとときをお届けします。

美しが丘東自治会(横浜市青葉区)防災訓練(3月8日実施)では、イッツコムが開発中の自治会アプリ「まちリンク」の災害モードを活用して、実際の訓練の中で運用を行い、地域防災におけるデジタル活用の実効性を検証します。

自治会アプリ「まちリンク」 災害モード

行政との連携による防災啓発の推進

イッツコムでは、横浜市総務局作成の防災ツールの情報をもとに、公民連携で「防災ガイド～災害に備える編～」を作成しました。備蓄品一覧や備蓄方法の紹介、避難行動フローチャート、在宅避難に関する情報などを分かりやすく掲載しています。

地域の防災イベント等で配布し、地域の方々が日頃から防災を意識し、具体的な備えや環境づくりに取り組むきっかけにつなげていきます。

青葉区 総務課 防災担当の協力により作成した「防災ガイド～災害に備える編～」

備えを“始めやすく”する取り組み

イッツコムは、有益な情報や体験機会の提供に加え、防災を“知る”だけでなく“始められる”環境づくりにも取り組んでいます。

その一つが、「おうち防災スタートセット」の提供です。近年推奨されている在宅避難に対応し、災害発生直後から支援物資が届くまでの約3日間を自宅で過ごすことを想定した防災セットです。携帯トイレや衛生用品、食品の加熱材、情報収集に役立つラジオなど、必要十分なアイテムを厳選し、はじめて防災備蓄に取り組む方でも導入しやすい内容としています。あわせて、日常的に使用しながら備蓄水を確保できるウォーターサーバーのご紹介も行っています。

イッツコムスポット*4では、「おうち防災スタートセット」を実際に手に取って見ていただけるよう展示を行います。ご希望のお客さま(イッツコム加入者限定)は、その場でお申し込みも可能です。

防災備蓄品 「おうち防災スタートセット」 1人で3日分セット 8,580円（税込・送料込）

＊1 イッツコムが提供するケーブルテレビのチャンネル。視聴方法 https://itscom.media/ch/howto/

＊2 一般社団法人 生涯健康社会推進機構が運営する防災健康サポーター制度 https://bousaikenko.jp/

＊3 放送エリアは横浜市青葉区。84.1MHz。

＊4 イッツコムのお客さま相談窓口の店舗。

実施概要

実施期間：2026年3月1日(日)～４月30日(木)

名称：イッツコム防災Action

防災関連番組- カンニング竹山と富田望生の一五一絵(いちごいちえ)

放送日時：[前編] 3月10日(火) [後編] 3月11日(水) 各日22:00～22:30

イッツコムチャンネル11(地デジ11ch)

東日本大震災から15年 福島での出会いを通して復興の歩みと思いを描く特別番組『カンニング竹山と富田望生の一五一絵』- イッツコム おうち防災のすすめ

放送日時：3月15日(日)19:00～、22日(日)19:00～、29日(日)18:30～

※本所防災館での撮影内容は、3月29日放送

イッツコムチャンネル11(地デジ11ch)

※イッツコム公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます

https://www.youtube.com/@itscomch

- ケロロワット体操（一般社団法人 生涯健康社会推進機構）

放送日時：4月1日(水)～30日(木)

イッツコムチャンネル10(地デジ10ch) 月～木 17:30～17:34

イッツコムチャンネル11(地デジ11ch) 月～日 6:30～6:34、15:00～15:04

「防災健康サポートプログラム」のコンテンツ『ケロロワット体操』- FMサルース SDGsスペシャルウィーク 2026春

放送期間：3月9日(月)～15日(日)

FMサルース(84.1MHz)

防災イベントでの防災体験提供- 世田谷地域 防災フェア

開催日：3月14日(土) 開催場所：世田谷公園

災害時緊急放送アナウンサー体験、防災カード作成体験 など

- 武蔵小杉☆防災フェスティバル

開催日：3月28日(土) 開催場所：こすぎコアパーク

防災クイズ、「かわさき防災アプリ」インストール相談 など

- ソナエルcafe

開催日：3月22日(日) 開催場所：３丁目カフェ

ミニライブ、防災トーク、乾電池コーナー

- 美しが丘東自治会防災訓練

実施日：3月8日(日)

自治会アプリ「まちリンク」災害モードを活用した検証 など

- 楽しく学ぼう！みんなの防災

実施日：3月7日(土) 開催場所：たまプラーザテラス

防災クイズ、防災カード配布 など

防災用品展示

[場所] イッツコムスポット（自由が丘／たまプラーザテラス／武蔵小杉東急スクエア／南町田グランベリーパーク）

防災ポータルウェブサイト

地域の防災関連情報やイッツコムの防災の取り組み・防災ソリューションの紹介などを集約したサイト

[URL] https://www.itscom.co.jp/service/bousai/index.html

イッツコムは今後も、地域の情報通信インフラ企業として、防災意識の啓発や備えの充実を推進し、安心・安全な生活環境の実現を目指してまいります。



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

ブランドメッセージは「人と、街と、世界と、つながる。イッツコム」

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市

川崎市・高津区、中原区、宮前区

横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト： https://www.itscom.co.jp/corporate/