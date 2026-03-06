【別府温泉ー竹と椿のお宿ー花べっぷ】2026年3月6日「お好きなように」過ごせるオールインクルーシブの宿へリニューアル

ＪＲ九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社

JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社が運営する、温泉旅館「別府温泉ー竹と椿のお宿ー花べっぷ（所在地：大分県別府市、支配人：河内重之）」は、お客さまの滞在価値向上を目的に大規模リニューアルを実施し、2026年3月6日（金）にリニューアルオープンいたしました。これまでの「ふんわりやさしい」というコンセプトは変えずに、より自由で新しい滞在体験をお届けするため、館内空間・サービスを刷新。オールインクルーシブラウンジの新設をはじめ、お客さまそれぞれが「お好きなように」過ごせる、進化した滞在スタイルをご提案します。

リニューアルのポイント

新設したオールインクルーシブラウンジ「一福」

今回のリニューアルでは「お客さまがその日の気分や滞在スタイルに合わせて、お好きなように過ごせること」を大切に、館内空間や体験のあり方を見直しました。何かを決められた順序で体験するのではなく、滞在の中で自然と目に留まり、心が動いたものを選び取っていく--。そんな「お客さまのペースでお好きなように」心地よく流れる時間を大切にしています。

別府竹細工に包まれたロビーラウンジ椿茶とざぼん漬けのウェルカムサービス

館内に足を踏み入れると、別府竹細工がお出迎え。ウェルカムサービスとして、長崎県五島産の椿茶と大分名産のざぼん漬けのお菓子をお召し上がりください。

【新設】アメニティバー しつらえ処『一楽』・アロマルーム『香文室』

しつらえ処「一楽」アロマルーム「香文室」

新設されたしつらえ処「一楽（いちらく）」では、お好みのアメニティやお菓子、お飲み物をご自身でセレクト。滞在の始まりをお客さまそれぞれのペースで彩ることができます。

アロマルーム「香文室（こうぶんしつ）」では、地元大分県中津市の「久恒山林」がプロデュースする「六月八日」ブランドのアロマスプレーで、オリジナルの栞づくり体験ができます。

椿エッセンスを配合した花べっぷオリジナルルームスプレーは、それぞれのお部屋でもお愉しみいただけます。

【新設】キッズスペースやライブラリーを併設したオールインクルーシブラウンジ『一福』

オールインクルーシブラウンジ「一福」

2階のラウンジ「一福（いっぷく）」は、お飲み物やお菓子を自由にお愉しみいただけるオールインクルーシブ。読書や会話を楽しんだり、何もせずゆっくり過ごしたり。キッズスペースやライブラリーも併設しており、ご家族皆さまでお客さまペースの時間をお過ごしいただけます。

【お食事】『体感・体験』をテーマにお食事内容もブラッシュアップ

夕食会席（イメージ）お好きにカスタムできる12種類の薬味和食の朝食と選べるお味噌パフェコーナー（イメージ）

お食事もまた、お客さまのお好みに合わせてお愉しみいただけるよう進化しました。

ご夕食： メインの鍋料理には、選べる12種類の薬味をご用意。その日の体調や気分に合わせ、お客さまのお好みの味でお召し上がりいただけます。夕食時のお飲み物は一部を除き無料でご提供します。

ご朝食： 和食・洋食の選択制。和食のお味噌汁は、九州各地の8種類の味噌からお好みのものをご自身で溶いて完成させるスタイルです。

朝食後のデザート： ラウンジにて、十数種類のアイテムから好きなトッピングを選べる「自分だけのパフェ」作りをお愉しみいただけます。

【お食事処】一部リニューアルし、竹籠に包まれるような半プライベート空間が誕生

夕食会場「胡蝶（こちょう）」

夕食会場も、2つある会場のうち1つをリニューアル。竹籠に包まれるような半プライベート仕様の食事空間や、動線の中にさりげなく配置された竹細工、アクセントとしてあしらわれた椿の花など、無意識のうちに別府らしさを感じられる設えとしています。

【客室】全客室にベッドを導入し、国内外の幅広い層のお客さまに対応

特別室

全客室にベッドを導入し、国内外の幅広い層のお客さまに快適にお過ごしいただけるよう配慮いたしました。また、2つのベッドを寄せて配置する「ハリウッドツインスタイル」への対応も可能なため、小さなお子さま連れのお客さまも、添い寝で安心してお寛ぎいただけます。

なかでも「特別室」では、さらなる至福のひとときをお約束する特別な設えをご用意しています。

深い休息を誘う最新設備として、日頃の疲れを優しく解きほぐす最新のマッサージチェアを一新。誰にも邪魔されない空間で、心身ともにリフレッシュしていただけます。

さらに、ReFaブランドのシャワーヘッド、ドライヤー、ヘアアイロンなどの備品、シャンプーやトリートメントなどのインバスアメニティも導入し、より豊かなご滞在を提供いたします。

竹の温もりに包まれた上質な意匠と、最新の機能性が調和する特別室で、日常を忘れる贅沢なひとときをお愉しみください。

畳張りが特徴の大浴場

「花べっぷ」が目指すのは、別府の魅力や日本の暮らしを、肩の力を抜いて味わえる時間です。日本のお客さまには日常の延長にある安らぎを、海外のお客さまには新鮮な気づきを。

温泉に浸かり、何をするか、あるいは何もしないか。そんな選択さえも「お客さまペース」で楽しめるよう、私たちはあえて提案しすぎない宿でありたいと考えています。見る、つくる、味わう。新しい花べっぷで、あなただけの「お好きなように」をお愉しみください。

90日前までのご予約でもっとお得に！

公式サイトでは90日前までのご予約で、通常よりお得にご利用いただけるプラン（最大15％OFF）をご用意しております。

※滞在の内容は、季節やプランにより異なる場合があります。詳細は公式サイトにてご案内いたします。

別府温泉ー竹と椿のお宿ー花べっぷ 概要

ご予約はこちら（最大15%OFF） :https://www.489pro-x.com/ja/s/hanabeppu/search/?nights=1&num=2&r_num=1

「ふんわりやさしい」をコンセプトに、別府の伝統工芸「竹細工」をあしらった和モダンで心落ち着くお宿です。畳敷きが特徴のお部屋は多種多様な4 タイプからご用意し、それぞれに椿の名前をつけました。美肌の湯や美人の湯と呼ばれる「ナトリウム炭酸水素塩泉」を主成分とした美肌効果の高い温泉と、地元大分の食材をふんだんにとりいれた四季折々の恵みをご堪能いただけるお料理でくつろぎのひと時をお過ごしください。

［所在地］〒874-0908 大分県別府市上田の湯町 16-50

［TEL］ 0977-22-0049（受付時間 10：00～19：00）

［交通］JR 別府駅より徒歩約 6 分／別府 IC より車で約 15 分

[URL] https://www.hanabeppu.jp/(https://www.hanabeppu.jp/)