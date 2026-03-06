月間3,000万人が利用する商品比較サービス「マイベスト」3/18(水)「Media Innovation Conference 2026」に登壇

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）が2026年3月18日（水）に開催する「Media Innovation Conference 2026」において、セミナーに登壇いたします。

- マイベスト登壇セミナー 概要

参加登録はこちら：https://media-innovation.jp/feature/conference2026/(https://media-innovation.jp/feature/conference2026/)

本カンファレンスは、「AIという現実」「メディアはブランドだ」をテーマに、AI時代におけるメディアの進化と価値創造について考えるイベントです。マイベストでは、実際の商品検証を通じて蓄積してきた膨大な商品データと、月間3,000万人の利用により得られるユーザーデータを強みに、AI時代に対応した取り組みを推進しています。

本セッションでは、「AIが作れない『一次情報』の正体～データホルダーとしてのマイベスト進化論～」をテーマに、商品検証データのAIエージェントへの提供の可能性や、月間3,000万の顕在層ユーザーデータを活用したターゲティング＆ブランディング広告や、リテールとの取り組みなど、データホルダーとしてのサービスの成長性についてお話いたします。さらに、生成AIによる引用が増加するなかで、マイベストがどのように信頼される情報源として選ばれているのか、その背景にあるデータ整備やコンテンツ設計の工夫についてもご紹介します。AIの進化が加速する現在、単なる情報発信者を超えた役割が求められています。本セッションでは「信頼できるデータホルダー」としての在り方と、AI時代におけるブランド価値の確立について、事例を交えながらお伝えいたします。

＜詳細＞

・テーマ ：「AIが作れない『一次情報』の正体～データホルダーとしてのマイベスト進化論～」

・日程 ：2026年3月18日（水）17:30～18:00

・開催場所 ：赤坂インターシティコンファレンス ホールB

＜登壇者＞

株式会社マイベスト マーケティング支援部 部長 荒井 正孝

2012年にレバレジーズに入社。マーケティング部にて、メディカル領域のリニューアルプロジェクトやサイト構築、コンテンツマーケティングの拡張・強化を行う。その後メディア企画部長に就任しグループ全メディアを統括。2022年よりマイベストに入社。金融・サービス事業部長を経て、マーケティング支援部長に就任。

- 「Media Innovation Conference 2026」とは

詳細：https://media-innovation.jp/feature/conference2026/(https://media-innovation.jp/feature/conference2026/)

2025年1月に初開催し好評を博した「Media Innovation Conference」の第2弾として企画。メディアの経営・運営に携わる有識者が多数登壇し、20以上のセッション、展示ブース、ネットワーキングプログラム、After Partyを通じて、メディアの未来を議論・体感いただける「メディアのお祭り」となる一日をご提供いたします。

＜開催概要＞

・日程 ：2026年3月18日（水）11:00 - 18:00（懇親会 18:00～）

・会場 ：赤坂インターシティコンファレンス

・主催 ：株式会社イード / Media Innovation

・参加費 ：無料（事前登録制）

