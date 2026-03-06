NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人 at東京ドーム、TicketMeでグローバル先行先着販売を開始
チケットプラットフォーム「TicketMe（チケミー）」を運営する株式会社チケミー（本社：東京都港区、代表取締役：宮下大佑、以下「チケミー」）は、5月2日（土）東京ドーム（東京都文京区）で開催される「NTTドコモ Presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」のチケットについて、グローバルファン向け先行先着販売を開始いたしました。
本興行は、世界タイトルマッチを中心に複数試合をラインアップしたボクシングイベントです。グローバル先行先着販売の導入により、世界中のファンがチケットを取得しやすい環境を整え、観戦機会の拡大を目指します。なお、チケットは販売期間内であっても予定枚数に達し次第、販売終了となります。
イベント概要
興行名：
NTTドコモ Presents Lemino BOXINGダブル世界タイトルマッチ
日時：
2026年5月2日（土）開場 12:30（予定）／試合開始 14:30（予定）
会場：
東京ドーム（〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3-61）
チケット販売ページ（TicketMe）
https://ohashi-gym.ticketme.world(https://ohashi-gym.ticketme.world)
※購入希望者は事前にチケミーアカウント登録をお願いいたします。
アカウント作成ページ
https://ohashi-gym.ticketme.world/login(https://ohashi-gym.ticketme.world/login)
本販売は、グローバルファン向け先行先着販売となります。
居住地・国籍による購入制限は設けておりませんが、国内向けには別途販売サイトが用意されておりますため、日本国内のお客様につきましては、そちらの販売をご利用いただくことを推奨しております。
なお本販売は、グローバル販売枠として、国内向け販売とは異なる価格体系で設定されております。
他チケットサイトでの円建て販売価格とはお支払い総額が異なりますので、あらかじめご了承ください。
チケット販売ページ（TicketMe） :
https://ohashi-gym.ticketme.world
チケット販売スケジュール（予定）
TicketMe グローバル先行先着販売
3/6（金）18:00 ～売り切れまで
https://ohashi-gym.ticketme.world
リセール
販売：4/11（金）12:00 ～ 売り切れまで
※販売期間内でも予定枚数に達し次第、販売終了となります。
※受付スケジュールは変更となる場合があります。
TicketMe 海外販売対応 概況
1. 多言語表示対応
対応言語: 9言語（日本語、英語、韓国語、タイ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語）
2. 決済手段
・クレジットカード(海外カード利用可能)
・GooglePay, ApplePay
・Alipay
3. 通貨・価格表示対応
・対応通貨: USD（米ドル）に対応
4. 電子チケット対応
・コンビニ発券不要
5. GDPR対応
6. ISMS取得
TicketMeとは
「TicketMe（チケミー）」は、海外からのファンもスムーズにチケットを購入できるよう、最大9言語表示に対応しています。
また、海外発行クレジットカードや様々な電子決済などの多通貨決済にも対応しており、国や地域を問わず安心して購入できます。
株式会社チケミーについて
社名：株式会社チケミー
所在地：東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル 3階
代表者：宮下 大佑
URL：https://ticketme.jp/
サービスサイト：https://ticketme.io/
事業内容：チケットプラットフォームの開発・運営
本件に関するお問合せ先：株式会社チケミー 広報担当：江藤
お問い合わせフォーム：https://ticketme.co.jp/contact