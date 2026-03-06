舞鶴文化公園体育館の剣道場等へ空調を整備。4月1日より供用開始

舞鶴市

舞鶴市は、舞鶴文化公園体育館の剣道場、柔道場、レスリング場に空調設備を新たに整備し、令和8年4月1日より供用を開始します 。利用者からの要望および近年の猛暑における熱中症対策に対応するものです。

舞鶴市では、このたび舞鶴文化公園体育館の剣道場、柔道場、レスリング場において空調設備の整備を実施いたしました。

本設備は令和8年4月1日（水）より供用を開始いたします。

舞鶴文化公園体育館は、1,000人以上を収容できる観客席を備えたアリーナのほか、剣道場、柔道場、レスリング場、トレーニング設備を有しており、土日・祝日を中心に年間を通じて各種大会が開催されております。

これまでアリーナには空調設備が導入されておりましたが、大会の参加者や日常的な練習で施設を使用される利用者の方々から、他の競技場への空調整備に関する要望が多く寄せられておりました。

近年の猛暑下における熱中症対策としての観点も考慮し、新たに剣道場、柔道場、レスリング場の3施設へ空調設備を設置したものです。

■施設および整備概要

■利用案内

- 施設名文化公園体育館の剣道場、柔道場、レスリング場- 所在地舞鶴市字上安久地内- 空調設備剣道場・柔道場：大風量スポットエアコンレスリング場：天吊式エアコン- 供用開始日令和8年4月1日（水）- 利用料金1時間 500円（各室とも冷・暖房共通）- 利用方法利用当日に文化公園体育館事務室にて申込み