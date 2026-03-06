「QWS STARTUP AWARD 2026」最優秀賞は株式会社Liquid Mine 岸本氏、優秀賞はディーツフードプランニング株式会社 香取氏と株式会社Dots for 外村氏！

渋谷スクランブルスクエア株式会社

「渋谷スクランブルスクエア」15階に位置する共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ／以下、QWS)」（本社：東京都渋谷区、運営会社：渋谷スクランブルスクエア株式会社）は、2026年3月5日（木）にみんなでスタートアップを応援するピッチアワード「QWS STARTUP AWARD 2026」を開催しました。

応募総数145社から選ばれた10社のファイナリストの中で、最優秀賞を受賞したのは、株式会社Liquid Mine 岸本氏です。優秀賞を手にしたのは、ディーツフードプランニング株式会社 香取氏と株式会社Dots for 外村氏となりました。



最優秀賞を受賞した株式会社Liquid Mine 岸本氏には、渋谷スクランブルスクエア特別広告パッケージ（200万円相当）、活動支援金100万円、SHIBUYA QWS会員権6か月分が特典として贈られ、優秀賞を受賞したディーツフードプランニング株式会社 香取氏と株式会社Dots for 外村氏には、活動支援金20万円、SHIBUYA QWS会員権3か月分が特典として贈られました。

QWS STARTUP AWARD 2026 とは

みんなでスタートアップを応援するピッチアワード「QWS STARTUP AWARD」。多様な人たちが交差・交流し、社会価値につながるアイデアや新規事業を生み出すことを目指した会員制共創施設「SHIBUYA QWS」が主催する、スタートアップが次の革新的な一歩を踏み出すピッチアワードです。

2019年11月の開業以来、QWSでは独自のプログラムを提供し、まだ世の中にない新しい社会価値の創出に挑戦する460以上のスタートアップやプロジェクトを支援してきました。その一環としてQWS SATARTUP AWARDも2022年より開催し、ビジネス・成長性に限らず社会に新しいイノベーションを生み出すスタートアップに焦点を当てています。

また主催側だけでなく、審査員やパートナーが一丸となってスタートアップを応援する姿勢もQWS STARTUP AWARDの特徴です。参加するスタートアップが、自社に必要な次の一歩を踏み出すための資源や支援、チャンスを得ることができるピッチアワードを目指します。

詳細は特設サイトをご覧ください。

AWARD 特設サイト：https://shibuya-qws.com/startupaward2026

QWS STARTUP AWARD 2026 最優秀賞・優秀賞

【最優秀賞】

賞品：渋谷スクランブルスクエア特別広告パッケージ（200万円相当）

活動支援金100万円

SHIBUYA QWS利用権6か月分

株式会社Liquid Mine 岸本 倫和 氏

サービス概要：

全ゲノム解析・個別化検査薬の作成・モニタリング検査「MyRD(R)」

【優秀賞】

賞品：活動支援金20万円

SHIBUYA QWS利用権3か月分

ディーツフードプランニング株式会社 香取 惟 氏（写真左）

サービス概要：

食品ロス削減・環境負荷低減・健康改善・価格高騰対策を同時に実現。食肉・魚・卵・米まで代替できるアップサイクルフード「Deats」

株式会社Dots for 外村 璃絵 氏（写真右）

サービス概要：

デジタルデバイドによる収入格差を解消するアフリカ農村向けデジタルサービスハブ「Dots for service」

QWS STARTUP AWARD 2026 協賛パートナー賞

協賛パートナーとして以下の企業、自治体の皆様が参画され、賞品や事業共創機会の提供をいただきました。

【ADDReC賞】

賞品：1年間のクリエイティブ戦略伴走

ディーツフードプランニング株式会社 香取 惟 氏

サービス概要：

食品ロス削減・環境負荷低減・健康改善・価格高騰対策を同時に実現。食肉・魚・卵・米まで代替できるアップサイクルフード「Deats」

【BIG Impact賞】

賞品：メンタリング/投資検討機会およびawabarKobe飲食券

株式会社Liquid Mine 岸本 倫和 氏

サービス概要：

全ゲノム解析・個別化検査薬の作成・モニタリング検査「MyRD(R)」

【日本政策投資銀行賞】

賞品：DBJグループのネットワークを活用したビジネスマッチング

株式会社クロスメディスン 中井 洸我 氏

サービス概要：

録音した赤ちゃんの泣き声を独自のAIが解析し、泣いている理由とその対処法を提示する育児AIアプリ「あわべビ」

【Everforth賞】

賞品：隠れ家オフィスでの豪華食事会＆ワイン会ご招待

株式会社クロスメディスン 中井 洸我 氏

サービス概要：

録音した赤ちゃんの泣き声を独自のAIが解析し、泣いている理由とその対処法を提示する育児AIアプリ「あわべビ」

【Google for startups賞】

賞品：Googleグッズ+カフェテリアランチ+ Gemini3 AI agent開発支援

ジャスミーラボ株式会社 原田 浩志 氏

サービス概要：

「GPUのAirbnb」で世界の計算力をつなぎ、AI開発を加速「JANCTION 」

【クウジット賞】

賞品：研究シーズ × 事業共創プログラム（3ヶ月）

ディーツフードプランニング株式会社 香取 惟 氏

サービス概要：

食品ロス削減・環境負荷低減・健康改善・価格高騰対策を同時に実現。食肉・魚・卵・米まで代替できるアップサイクルフード「Deats」

【三浦法律事務所賞】

賞品：弁護士・弁理士によるメンタリング

LobbyAI株式会社 高橋 京太郎 氏

サービス概要：

自治体・官公庁の議論の動き出しを捉え、提案先特定から行政提案までをAIで簡略化する政策データベース「LobbyAI」

【エヌエヌ生命保険賞】

賞品：事業開発部長＆社内選抜チームによるメンタリング

ディーツフードプランニング株式会社 香取 惟 氏

サービス概要：

食品ロス削減・環境負荷低減・健康改善・価格高騰対策を同時に実現。食肉・魚・卵・米まで代替できるアップサイクルフード「Deats」

【NOK賞】

賞品：協議に向けたディスカッション＋実証実験の場の提供＋自社製品の贈呈

株式会社wakuca 引野 麻祐 氏

サービス概要：

情報過多の“音疲れ”に遮断ではなく下げる選択。スゥーンと音が遠のき、余白が満ちる次世代イヤーウェア「swune」

【エスビー食品賞】

賞品：「ゴールデンカレーレトルト 中辛」1年分（1年分の個数を、週1食×年間52週＝52個 で計算）

LobbyAI株式会社 高橋 京太郎 氏

サービス概要：

自治体・官公庁の議論の動き出しを捉え、提案先特定から行政提案までをAIで簡略化する政策データベース「LobbyAI」

【松竹ベンチャーズ賞】

賞品：エンタメ特化インキュベーションスタジオ「EIGHT」半年無料＋歌舞伎座ご招待

株式会社Dots for 外村 璃絵 氏

サービス概要：

デジタルデバイドによる収入格差を解消するアフリカ農村向けデジタルサービスハブ「Dots for service」

【東急賞】

賞品：東急グループの広告媒体への掲出権（街なか・駅鉄道などの媒体、最大約150万円相当）

株式会社クロスメディスン 中井 洸我 氏

サービス概要：

録音した赤ちゃんの泣き声を独自のAIが解析し、泣いている理由とその対処法を提示する育児AIアプリ「あわべビ」

【ヤマハ賞】

賞品：はりつめた会議の空気をアゲにする、フィンガードラムパッドFGDP-50 ×２台

株式会社wakuca 引野 麻祐 氏

サービス概要：

情報過多の“音疲れ”に遮断ではなく下げる選択。スゥーンと音が遠のき、余白が満ちる次世代イヤーウェア「swune」

【山梨県賞】

賞品：令和8年度やまなしアクセラレーションプログラム参加権

株式会社クロスメディスン 中井 洸我 氏

サービス概要：

録音した赤ちゃんの泣き声を独自のAIが解析し、泣いている理由とその対処法を提示する育児AIアプリ「あわべビ」

【Red Bull Basement賞】

商品：レッドブル・エナジードリンク１ケース(24本)

希望者全員へ贈呈

【ストライプジャパン賞】

商品：Stripeサービスに活用いただけるクレジットの提供（新規ユーザーのみ）

希望者全員へ贈呈

ピッチ登壇者（上記を除き登壇順）

Portus AI株式会社 渡邉 一功 氏

サービス概要：

自発的なAIはホワイトカラーの仕事を代替し、人間は評価と承認のみを行う未来を目指します「自発的なAI」

株式会社GiftX 飯高 悠太 氏

サービス概要：

人の温かみが伝わるデジタルギフト体験、選び直せるギフト「GIFTFUL」

株式会社In-Spector 李 在原 氏

サービス概要：

熟練者の暗黙知を可視化しAI解析を通じて地球規模までスケールする「スペクトル基盤モデル」

QWS STARTUP AWARD 2026 開催概要

開催日 ：2026年3月5日（木）15:30～19:00

会 場 ：SHIBUYA QWS スクランブルホール

主催 ：SHIBUYA QWS

共催 ：SHIBUYA QWS Innovation協議会

SHIBUYA QWSについて

SHIBUYA QWSは多様な人たちが交差・交流し、社会価値につながるアイデアや新規事業を生み出すことを目指した共創施設です。2019年11月の開業以来、QWS独自のプログラムを提供し、まだ世の中にない新しい社会価値の創出に挑戦する460を超えるスタートアップやプロジェクトを支援してきました。既に社会実装をして複数のエンジェル投資家やベンチャーキャピタルからの資金調達を得たスタートアップやプロジェクトも出てきています。

SHIBUYA QWS ホームページ：https://shibuya-qws.com/

＜渋谷スクランブルスクエア 概要＞

名称：渋谷スクランブルスクエア／SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

事業主体：東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)

所在：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号

用途：事務所、店舗、展望施設、駐車場など

延床面積：第I期（東棟）約181,000平方メートル 、第II期（中央棟・西棟）約95,000平方メートル

階数：第I期（東棟）地上47階 地下7階、第II期（中央棟）地上10階 地下2階、（西棟）地上13階 地下４階

高さ：第I期（東棟）229.7ｍ、第II期（中央棟）約61ｍ、（西棟）約76ｍ

設計者：渋谷駅周辺整備計画共同企業体 ※(株)日建設計、(株)東急設計コンサルタント、(株)JR東日本建築設計、メトロ開発(株)

デザインアーキテクト：(株)日建設計、(株)隈研吾建築都市設計事務所、(有)SANAA事務所

運営会社：渋谷スクランブルスクエア(株) ※東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の3社共同出資

開業/完成：第I期（東棟）2019年11月1日開業 第II期（中央棟・西棟）2031年度完成（予定）

URL：https://www.shibuya-scramble-square.com

▲渋谷スクランブルスクエア外観