AGRIST、第1回「グッドイノベーション システマティック賞」を受賞。AIロボティクスを活用した農業DXの社会実装と持続可能モデルを評価

テクノロジーで農業課題を解決するスタートアップ、AGRIST株式会社（本社：宮崎県新富町、以下「AGRIST」）は、2026年2月、東京で開催された第1回「Systematic Innovation Management Award」において「グッドイノベーション システマティック賞」を受賞したことをお知らせします。

本賞は、経営者イノベーション委員会が提唱する「Systematic Innovation Management（システマティック・イノベーション・マネジメント）」の視点に基づき、社会への貢献・共感性、組織としての創造能力や組織文化、価値創出が持続する経営システムといった観点から、企業・組織のイノベーション経営を総合的に評価する賞です。

AGRISTは、AIやロボットを活用したスマート農業DXを追求すると共に、農業現場に適応する技術と運用を一体で設計し、再現性のある仕組みとして展開している点や、スタートアップでありながら課題設定、学習、実装、改善を回し続けるシステマティックな農業イノベーションを構築している点が評価されました。

■ 受賞理由と評価ポイント

AGRISTは、AIやロボットを活用したスマート農業DXを追求する中で、以下の点において「他にない事例」として高く評価されました。

- 「属人化させない」経営システムの実践： イノベーションを個人の能力に頼るのではなく、組織的な仕組みとして構築している点。- 現場実装と再現性の両立： 農業現場に適応する技術と運用を一体で設計し、再現性のある仕組みとして展開している点。- システマティックな改善サイクル： スタートアップでありながら、課題設定、学習、実装、改善を回し続ける一貫したイノベーション構築プロセス。- 明確なパーパスと実装力： 社会に対する明確な問題意識（パーパス）を持ち、それを支える組織文化と、実際に価値を生み出し続ける実装力を備えている点。

■今後の展望 代表取締役 斎藤 潤一のコメント

「今回の受賞は、AGRISTの経営システムそのものへの評価であり、今後のスケール展開における大きな信頼の証と捉えています。

農業の後継者不足・高齢化は、日本のみならず世界共通の課題です。私たちは、株主の皆様、JA、生産者の皆様との強固なパートナーシップのもと、AIロボティクス技術を核とした再現性の高いソリューションを構築してきました。

この受賞を契機に、国内での事業基盤強化と海外展開の加速を進めるとともに、志を同じくする多くの企業との連携を深め、世界規模での農業課題解決に貢献してまいります。持続可能な収益モデルの確立により、100年先も続く農業の未来を創造し、ステークホルダーの皆様への価値還元を最大化してまいります。」

■今後の成長戦略

AGRISTは、今後もAI・ロボットによる農業DXを追求し、農業現場に適応する技術と再現性のある仕組みを構築してまいります。

- 国内市場でのシェア拡大 ：全国のJA・生産者との協業加速- 海外市場への展開 ：日本発の農業イノベーションモデルを世界へ- 技術開発の継続 ： AI・ロボット技術のさらなる進化- パートナーシップ強化 ：農業バリューチェーン全体での価値創出SIMA：システマティックイノベーション(GOOD INNOVSATION)賞について

本賞は、EIC委員会（事務局：株式会社東急総合研究所・株式会社毎日新聞社・一般社団法人Japan Innovation Network Chairperson ）が企画実施する新たな経営賞です。イノベーションの「結果」だけでなく、その背後にある「力」に着目し、優れた事例を発見・学習・普及させることを目的としています。

評価の軸となる3つの要素

１. 社会への共感力 - 社会課題や顧客ニーズへの深い理解

２. 組織能力・文化 - イノベーションを実現する組織の実行力と変革力

３.システマティックなアプローチ - 再現可能な仕組みとしての革新手法

これらの組み合わせによって、これまで十分に評価されてこなかった潜在的価値を持つケースを発掘します。本賞を通じて、シリコンバレーなど他地域とは異なる、日本独自のイノベーション経営モデルを世界に発信していきます。

詳細：https://ji-network.org/pressrelease/09/9935

AGRISTは、テクノロジーで農業課題を解決し、100年先も続く持続可能な農業を実現するスタートアップ企業です。 AIを搭載した自動収穫ロボットを活用したスマート農業を全国で展開しております。 本社は、国の地方創生優良事例にも選出された農業が盛んな宮崎県新富町です。 2025年までに農林水産大臣賞を含む国内外で27個以上の賞を受賞しました。

AI搭載自動収穫ロボット

AGRISTの自動収穫ロボットQは、畝間に敷かれたレールの上を移動します。独自開発した収穫ハンドには、誤収穫防止センサーとカメラを搭載し、AIが収穫適期（大きさ）の作物を判断し収穫をします。

進化型農業モデル「AGRIST Ai」

ロボットが収集したデータや農場内のデータをもとに収量予測や栽培管理を支援し、簡単に栽培を始められるようサポートする次世代のスマート農業システムです。

AGRISTでは、AI農業プラットフォーム「AGRIST Ai」の構築を行うエンジニア、ロボット開発エンジニア、次世代農場の栽培および農業技術の研究開発を行う農場スタッフの採用を強化しています。詳しくは下記の採用サイトをご覧ください。

代表者：斎藤潤一、秦裕貴

本社所在地：宮崎県児湯郡新富町富田南一丁目53番地1

設立：2019年10月

事業内容：AIとロボットを活用したスマート農業