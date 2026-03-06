マッチングアプリ「タップル」、3月6日（金）より「タップルStudent」登録者限定で、月額利用料約50％オフの学割キャンペーンを開始

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は運営するマッチングアプリ「タップル」において、学生利用者限定機能「タップルStudent」に登録した新規利用者を対象とした学割キャンペーンを、2026年3月6日（金）より開始いたします。

昨年4月、8月に実施した「学割キャンペーン」では、多くの学生利用者の皆さまからご好評をいただきました。

その反響を受け、新学期を迎える学生の皆さまの「今しかできない恋」を応援すべく、3月より再び「学割キャンペーン」を実施いたします。

タップルStudentについて

「タップルStudent」は、学生確認が完了している方のみが利用できる機能です。（※1）

「タップル」内で実施した利用者アンケートにおいて、「若年層は同世代とマッチングしたい」「学生は学生同士でマッチングしたい」といった意見が多数寄せられたことから、利用者の皆様の出会いの体験向上を目的に、2024年7月より新機能として学生専用の「タップルStudent」を追加いたしました。

※1 利用方法や利用制限はこちらをご確認ください

学割キャンペーンの概要

◼︎実施期間

2026年3月6日 （金） 12:00 ～ 2026年4月12日（日） 23:59

◼︎対象者

「タップルStudent」に登録済みの利用者

◼︎キャンペーン申請方法

１.タップルに登録

２.タップルに登録後、タップル内機能「タップルStudent」に登録

３.２.の後、「学割セール」にて「シンプルプラン1ヶ月」が2,400円で購入可能（※2）

※2「学割セール」の反映まで最大1時間のラグがある可能性がございます。予めご了承くださいませ。

◼︎割引内容

シンプルプラン1ヶ月の料金が4,900円→2,400円に（※3）

※3 シンプルプラン3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月や、スタンダードプランは割引対象外です。

今後も「タップル」では利用者の皆様の恋愛総量を最大化するため、サービスの拡充およびキャンペーン等を行ってまいります。

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.tapple.co.jp/action/

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/