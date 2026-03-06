初開催！人材定着とBCP対策を強化する「次の一手」が大阪に集結！【中小企業の働きやすい会社づくりEXPO】4月10日（金）に開幕

公益財団法人大阪産業局

深刻な人手不足が続く昨今、企業が持続的に成長するためには、新たな人材の確保はもちろん、「今いる従業員が安心して長く働ける環境づくり」が喫緊の課題となっています。

厚生労働省の調査等でも、従業員の定着には賃金水準だけでなく、労働環境の整備や福利厚生の充実、風通しの良い組織文化が大きく影響することが示されています。

※厚生労働省『令和5年 雇用動向調査』、厚生労働省『労働経済の分析』より

特に、近年の猛暑による「熱中症対策」や、災害時に従業員の身を守る「BCP（事業継続計画）」への対応は、企業の安全配慮義務として不可欠なものとなっています。一方で、「大がかりな制度導入はハードルが高い」「限られた予算で何から手をつければいいか分からない」と悩む中小企業経営者や人事・総務関連担当者も少なくありません。

このような状況を受け、大阪産業創造館では、中小企業が等身大の工夫で「良い会社」づくりを実現するためのヒントを提示すべく、「中小企業の働きやすい会社づくりEXPO」を開催します。

本展示会は、現場を守る「防災・熱中症対策」から、ウェルビーイングを支える「福利厚生・研修」、心理的安全を築く「社内コミュニケーションツール」まで、幅広いカテゴリーの商材・サービスを持つ企業44社が出展。

また、本展示会と同時開催で「熱中症対策」「BCP」をテーマにしたセミナーのほか、Great Place to Work(R) Institute Japan（GPTWジャパン）が発表した2026年版「働きがいのある会社」ランキング ベスト100に10年連続で選出された株式会社ヤッホーブルーイングが登壇するセミナーも開催します。

本展示会およびセミナーを通じて、「働きやすい会社づくり」をめざす企業へのマッチングの場と、情報提供の機会を創出します。

○ 開催概要

【中小企業の働きやすい会社づくりEXPO】

熱中症対策からBCP、従業員の満足度向上につながる商品・サービスが大集合

日時 2026年4月10日(金) 11:00-17:00 入退場自由 ※完全事前申込制

場所：大阪産業創造館（大阪市中央区本町1-4-5）3階・4階

料金：無料（要申込）

URL：https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=46922

＜同日開催セミナー＞

●ヤッホーブルーイング流働きがいのある職場づくりー業績回復の裏側にあった試行錯誤―

https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47089

●防災の一歩先へ！自然災害リスクから会社と人を守る「使えるBCP」事業継続の要点

https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47124

●今から猛暑に備えよう！熱中症対策義務への対応のポイント

https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47125

主催：大阪市・大阪産業創造館

協力：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 ポリテクセンター関西 （JEED) 大阪支部

●全44社の出展企業情報と来場申込はこちら

https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=46922

【出展分野と出展内容（一部紹介）】

従業員満足度向上分野

●組織を活性化させる「ユニークな研修・福利厚生」

柔軟な設計が可能な福利厚生サービス

従業員の自律性を引き出し、コミュニケーションを円滑にする体験型研修プログラム

●心理的安全性と効率を高める「ITツール」

日々のコンディションを可視化し離職の兆候を捉えるツール

現場の「声」を拾い上げ、評価制度を適正に運用するための管理システム

● 職場環境を彩る「オフィス・ファシリティ」

リフレッシュを促すオフィスコーヒーサービス

空間の居心地を改善し、出社したくなるオフィスづくりのための什器・備品提案

●新しいコミュニケーションのカタチ「社内ラジオ」

単なる情報の共有ではなく、「心の距離を縮める」社内ラジオサービス

安心・危機管理分野

●現場を守る「熱中症・防災対策」

過酷な夏場でも従業員の健康を守る最新の冷却ウェア

中小企業でも導入しやすいコンパクトなBCP対策備蓄セット

緊急時にストレッチャーに変形する看板

【本イベントの対象者】

・ 従業員の定着率を上げたい、採用力を強化したい経営者・経営幹部

・ 熱中症対策や防災など、安全な職場づくりを検討している総務・人事担当者

・ 社内コミュニケーションや評価制度の改善に悩むマネージャー層

【本イベントに関するお問合せ】

大阪産業創造館 イベントセミナー事務局

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館

TEL：06-6264-9911 FAX：06-6264-9899 E-MAIL： ope@sansokan.jp

受付時間:月‐金 10:00‐12:00 13:00‐17:30 (祝日除く)