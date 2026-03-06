＜小学生＞春休みの家庭学習に迷ったら。全科1年間の学習と思考力トレーニングがセットになった『小学チャレンジテスト 全科＋思考力』が新登場！

株式会社増進堂・受験研究社

●「教科書レベルの問題」（表面）と思考力を養う「パズル系問題」（裏面）を合体させたユニークなドリル

●1冊で各学年の全科（1・2年は国/算/生活、3年以上は国/算/社/理/英）を学習

●切り取り式で1日1枚など学習ペースがつくりやすい。国語・算数は数単元ごとに少しレベルの高い問題に挑戦！

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、全科の重要問題だけでなく、「思考力」もいっしょにトレーニングできるドリル『小学チャレンジテスト 全科＋思考力』（小1～小6）を2026年3月10日より発売いたします。

賢い子どもが育つ秘訣は何でしょう？知識（見える学力）はもちろん大切です。しかし、変化の激しい時代には「物事を正しく理解し・思考し・自分で答えを導く力」（見えない学力）が非常に重要になってきます。中学受験でもその傾向は強くなってきています。その両方の力を一冊で高めることができるように本書は企画されました。

●表ページがテスト問題、裏ページが「思考力トレーニング」になったドリル

2種類の問題に交互に取り組むから、やる気が続きます。

≪表ページ／教科書レベルの標準問題≫

全科（小1～2は国語・算数・生活、小3～6は国語・算数・社会・理科・英語）の基礎をしっかり固められる標準レベルの問題です。

▼小2より

▼小6より

・国語と算数では、少しレベルの高い「チャレンジ」問題も入っています。

▼小2より

≪裏ページ／思考力トレーニング≫

パズルやクイズなどの問題で、自分で解決法や答えを見つける力を伸ばします。

【「思考力トレーニング」の例】 ※小2より

・国語 さかさことばさがし、かくれた かん字

・算数 ちがいを見て、どのように うつる

・生活 どうぶつの めいろ、町たんけん など

★切り取り線が入っているので、1回分が簡単に切り取れます。

★1冊で各学年の全科が学習でき、１年間使えます。

★小1～2は満点シール付き。「答え」のページにはおうちの方が指導しやすい「アドバイス」と「注意」を掲載

★小3～6は自習でも学習しやすいよう、「答え」のページには解答のほかに「考え方」「注意」「参考」などの解説も掲載

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

『小学チャレンジテスト 全科＋思考力』 小1～小6

判型：A4判 本文152～208ページ、解答16～24ページ

発売予定日：2026年3月10日

定価：1,595円（税込）

■書籍の詳細はこちら

https://www.zoshindo.co.jp/elementary/232/

■保護者向け教育情報サイト「manavi」

これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。

国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

