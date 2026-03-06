抱きしめるその温もりを、くらしの中に　ＪＫＫ東京の新広告看板「いつも、いっしょ」が新宿駅京王モールと表参道駅に登場！

東京都住宅供給公社

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社：東京都渋谷区、理事長：浜佳葉子、以下「ＪＫＫ」）は、新宿駅京王モール通路の壁面と東京メトロ表参道駅の地下通路に、新たな広告看板の掲出を開始しました。

今回のメッセージ「いつも、いっしょ」には、イメージキャラクター「ユトジラ」と子どもが寄り添う姿を通して、ＪＫＫがお住まいの方の毎日にそっと寄り添い、住まいという「場所」だけでなく、そこで育まれる「くらし」そのものをあたたかく支えていきたいという思いを込めています。

本イラストは社内で実施したアートコンテストの受賞作品で、色鉛筆とパステルで描かれた作品です。

掲出概要

[参考]

新宿駅京王モール通路壁面看板掲出場所- 新宿駅京王モール地下１階- 東京メトロ表参道駅B2出入口方面通路

【ＪＫＫ東京子育て応援宣言】

当社は、子育てしやすい間取り・設備の住宅の提供や、地域と連携した子どもの居場所づくりなど、これからも子育て世帯を応援する取組を積極的に進めていきます！

・ 安心して子育てできる住環境の整備に向け、子育て世帯に適した広い間取りの提供を拡充していきます。

・ お住まいの方向けの広報誌を通じて、子育てへの見守りを呼びかけていきます。

・ ＪＫＫ東京は、これからも子育て世帯を支援する取組を進めていきます。

ＪＫＫの子育てに関する主な取組はこちら :https://www.to-kousya.or.jp/action/jkk-kosodate.html

父娘の新しい一歩を支えるJKK東京のショートストーリー。YouTube公式チャンネルにて公開中！

【公式】JKK東京 東京都住宅供給公社

動画をみる(https://www.youtube.com/watch?v=prDrdZJuP9U&feature=youtu.be)

くじらの妖精「ユトジラ（JKK東京のイメージキャラクター）」が、JKK住宅の周辺をお散歩している様子を発信中。

【公式】JKK東京（東京都住宅供給公社）

@jkktokyo_official(https://www.instagram.com/jkktokyo_official/)

住宅管理の最新情報、キャンペーン・イベント情報等をお知らせしています。

【公式】 JKK東京（東京都住宅供給公社）

＠JKKTOKYO_info(https://x.com/JKKTOKYO_info)

ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社）概要

