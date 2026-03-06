ウェンディーズのモーニングメニューを一新！エッグ&ベーコンチーズビーフバーガーなど5商品をラインナップ

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) では、3月12日（木）から、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店で販売を実施しているモーニングメニューを一新します。今回新しく仲間に加わるのは4商品で、ウェンディーズで人気のある「B・E・L・T（ベルト）」を含めた5商品をラインナップしました。そしてお客様の声にお応えし、ウェンディーズの特徴であるオリジナル “ビーフ100％パティ” をモーニングの時間帯でも提供します。また、モーニングならではのお得なセットメニューとしてプラス150円でコンビ（ドリンクセット）、プラス250円でハッシュセット（ドリンク＋ハッシュポテト）をご用意しました。ウェンディーズ・ファーストキッチンは「待たずに、気軽に。」をコンセプトに、お客様の朝のニーズにお応えします。ぜひウェンディーズ・ファーストキッチンのモーニングメニューをお楽しみください。

◆商品概要

エッグ&チーズビーフバーガー 単品390円

お店でていねいに焼き上げたエッグとベーコンに、濃厚なチェダーチーズを組み合わせました。隠し味にブラックペッパーを効かせた、最後まで飽きのこない味わいです。

エッグ&トマトチーズビーフバーガー 単品450円

店舗で丁寧に焼き上げたタマゴ、みずみずしいトマト、濃厚なチェダーチーズを組み合わせました。ビーフ100%パティの旨味とトマトのさっぱり感が楽しめます。

エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー 単品480円

風味良く燻製し、カリカリに焼き上げたベーコンとタマゴ、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた、朝の食欲を満たすのにぴったりの１品。ビーフ100%パティとベーコンの旨味が食欲をそそります。

ブレックファーストビーフバーガー 単品450円

トマト、レタス、玉ねぎのフレッシュな野菜とビーフ100%パティを組み合わせた、肉と野菜をバランスよく楽しめる１品。日本オリジナルのメニューです。

【定番】B・E・L・T（ベーコンエッグレタストマト） 単品450円

カリカリに焼き上げたベーコンとタマゴ、みずみずしいレタスとトマト、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた、軽めに食べたい朝にぴったりの１品。

※プラス150円でお好きなドリンクが選べる「コンビ」、プラス250円でハッシュポテトとお好きなドリンクが選べる「ハッシュセット」に変更できます。

※金額は総額表示（税込価格）です。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗※を展開しています。※2026年2月28日実績