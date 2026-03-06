次世代型ショップ「THE [ ] STORE」に総合食品メーカー「ヤマモリ」が出店決定
株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表取締役社長 CEO：林 紘祐、以下「SUPER STUDIO」）と三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下「三井不動産」）が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE [ ] STORE（ザ・ストア）」に総合食品メーカー「ヤマモリ」が2026年3月16日（月）～2026年3月26日（木）の期間限定で出店いたします。
出店概要
メーカー名
ヤマモリ／https://www.yamamori.co.jp/
出店期間
2026年3月16日（月）～2026年3月26日（木）
本ポップアップストアでは、睡眠の質の向上に役立つことで知られる「GABA（ギャバ）」を配合した機能性表示食品「GABA100 睡活ビネガー」をご紹介します。会場にはCMで実際に使用したセットの一部を展示。GABA100 睡活ビネガーCMの世界観を再現します。ぜひお楽しみください。
販売予定の商品
※金額は税込にて記載
- GABA100 睡活ビネガー（機能性表示食品） 500円～
乳酸菌飲料味のお酢飲料です。GABA配合（100mg/30ml）の機能性表示食品です。毎日経済的に続けていただけます。
- GABA100 睡活ビネガー ストレート（機能性表示食品） 12パック 1,846円～
乳酸菌飲料味のお酢飲料です。GABA配合（100mg/1本）の機能性表示食品です。ストレートタイプのため気軽に飲めて、外出先でも手軽にリラックスタイムをお楽しみいただけます。
実施キャンペーン
１.来場者全員にノベルティをプレゼント
出店期間中、ご来場いただいた方全員に「GABA100 睡活ビネガー ストレート（1本）」をプレゼントいたします。
２.購入者特典としてノベルティをプレゼント
出店期間中、商品をご購入いただいた方には、オリジナルのノベルティをプレゼントいたします。
※混雑緩和のため、入場制限を行う場合がございます。 その際は、会場にて入場整理券を配布いたします。 なお、整理券がなくなり次第、受付を終了させていただきます。
※ノベルティはいずれもなくなり次第、配布終了となります。
店舗位置
RAYARD MIYASHITA PARK North 2F
東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号
アクセス
JR・東京メトロ各線・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩3分
営業時間
11:00～21:00（最終日3月26日は17:00まで）
ヤマモリについて
1889年三重県で創業して137年、老舗の総合食品メーカーです。醤油醸造業としての祖業以来「変革への挑戦」を続け、様々な業界初の技術及びマーケティングの革新を通じて、変化する市場のニーズを常に汲んだ取り組みを行ってきました。
膨大なレシピベースと経験が支える「おいしさ」を礎にした”エンターテインメント＆健康”をコンセプトにした商品の開発でお客様のスマイルを創造する企業として活動しています。
THE [ ] STOREについて
THE [ ] STOREは、SUPER STUDIOと三井不動産がEC/D2Cブランドへ提供するOMOソリューションのひとつです。来店者は自らのスマートフォンを使って二次元バーコードから商品購入や会員登録などができます。出店するEC/D2Cブランドは、オンラインだけでなく、オフライン（リアル店舗）での購入データや会員情報もecforceで一元管理できるようになるため分析がしやすく、顧客体験を向上するためのCRM施策などに活用できます。また、現在は二次元バーコードを利用した出店以外にも、POSを利用した出店も可能です。
▼THE [ ] STORE店舗イメージ
▼THE [ ] STORE購入導線（二次元バーコードを使用した場合）
SUPER STUDIOについて
[会社名]
株式会社SUPER STUDIO
[代表者]
代表取締役社長 CEO 林 紘祐
[所在地]
東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7F/8F
[資本金]
9,986,420,000円（資本準備金含む）
[事業内容]
AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業
[URL]
https://super-studio.jp/
※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。