ベビーフード「そのままBABY果実」2アイテム追加発売

アサヒグループ食品株式会社

アサヒヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、和光堂ブランドのベビーフード「そのままBABY果実」から2アイテムを追加し3月9日から発売します。

■商品特長について

・ピューレー状のベビーフードで、今回追加発売する2アイテムは「りんご」「りんご×トマト」です

・「りんご」は、果実100％相当※1、「りんご×トマト」は果実・野菜100％相当※1です

・とろみがあり、果物や野菜をうらごししたようななめらかな食感です

・そのまま食べることに加えて、ヨーグルトにかけたり、パンに塗ったりアレンジができます

・離乳初期の5か月頃はスプーンで食べさせることができます。1歳頃から直接食べることができます

・朝食時やおやつ、外出先など、様々なシーンで使用できます

・持ち運びしやすく、そのまま食べやすいスパウトパウチ入りです

※1 ピューレー（ペースト）と果汁をストレート換算した時の合計が100％になるよう設計しています

・「そのままBABY果実」シリーズは、2025年9月発売の「りんご×バナナ×いちご」「りんご×ぶどう×もも」「りんご×バナナ×ほうれん草」に今回の2アイテムを追加し、全5アイテムとなります

■開発背景について

アサヒグループ食品が実施した調査※2によると、生の果物は0歳から1歳代の9割近くが食べているものの、生の果物に対しては「保存できる期間が短い」「手間がかかる（皮をむく・小さく切る・種やヘタを取る）」「外出先であげづらい」「季節によって食べられる種類が限られる」などの不満点があることがわかりました。そこで、まるでうらごししたような本格的な果物の素材を手軽にお子さまに食べさせることができるピューレー状のベビーフードを開発しました。

2025年9月に発売した3アイテムは、果物や野菜を3種ミックスしたアイテムでしたが、人気の果物であるりんご単味のニーズや、りんごと野菜を組み合わせたアイテムへのニーズに対して、追加で発売しました。

※2 2024年11月 年齢0歳から1歳のお子さま（第1子）をお持ちの養育者（n=400）

■「和光堂」ブランドについて

1906年に、当時非常に高かった日本の乳幼児死亡率を低下させたいと考えた弘田長博士が和光堂薬局を設立したことをきっかけに誕生しました。現在は粉ミルクやベビーフード、プレキッズフード、乳幼児向けのおやつ・飲料、幼児向けスキンケア、乳幼児向け医薬品、妊産婦向け商品などを展開しています。ベビーフードなどの食品では、お子さまの成長段階に合わせた味付け、具材の大きさ、固さ、量、素材のおいしさにこだわった安全・安心な商品を提供し、お子さまの成長をサポートするとともに、保育者の育児負担軽減に貢献することを目指しています。

2026年に創業120周年を迎える和光堂は、「ずっと、赤ちゃん品質。もっと、赤ちゃん品質。」という新たなブランドプロミスのもと、これからも赤ちゃんと保育者の皆さまに寄り添う安全・安心な商品づくりを追求していきます。

■和光堂ブランドサイト：https://www.wakodo.co.jp/