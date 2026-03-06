「赤ちゃんのおやつ＋Cａカルシウム」新アイテム追加・リニューアル発売

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、和光堂ブランドのベビー向けおやつ「赤ちゃんのおやつ＋Cａカルシウム」シリーズに「ほうれん草＆バナナビスケット」を追加し、「鉄入りビスケット」「どうぶつビスケット」をリニューアルして3月9日から発売します。

■商品特長について

・お子さまの月齢に合った口どけ・固さ・味付けに配慮し、にぎりやすい、つまみやすい形状にした鉄やカルシウムを配合したおやつです

・今回発売する3アイテムは、月齢が9か月頃からの赤ちゃんを対象としたビスケットです

・新アイテムの「ほうれん草＆バナナビスケット」は、生地にほうれん草とバナナを練り込んだ、口どけしやすい甘さ控えめのスティックタイプのビスケットです

・「鉄入りビスケット」「どうぶつビスケット」は、口どけしやすいなめらかでやさしい食感にリニューアルしました。「鉄入りビスケット」はにぎりやすいスティックタイプ、「どうぶつビスケット」はどうぶつの絵柄入りのつまみやすい形状で、手づかみ食べの練習にもピッタリです

＊「ほうれん草＆バナナビスケット」の食感はリニューアル品2アイテムと同じ設計です

・１回の間食にピッタリな個包装です

・香料・着色料は使用していません

・「赤ちゃんのおやつ＋Ca」シリーズは、対象月齢7か月頃からが7アイテム、9か月頃からは新アイテムを含めて8アイテムとなります。

■「和光堂」ブランドについて

1906年に、当時非常に高かった日本の乳幼児死亡率を低下させたいと考えた弘田長博士が和光堂薬局を設立したことをきっかけに誕生しました。現在は粉ミルクやベビーフード、プレキッズフード、乳幼児向けのおやつ・飲料、幼児向けスキンケア、乳幼児向け医薬品、妊産婦向け商品などを展開しています。ベビーフードなどの食品では、お子さまの成長段階に合わせた味付け、具材の大きさ、固さ、量、素材のおいしさにこだわった安全・安心な商品を提供し、お子さまの成長をサポートするとともに、保育者の育児負担軽減に貢献することを目指しています。

2026年に創業120周年を迎える和光堂は、「ずっと、赤ちゃん品質。もっと、赤ちゃん品質。」という新たなブランドプロミスのもと、これからも赤ちゃんと保育者の皆さまに寄り添う安全・安心な商品づくりを追求していきます。

■和光堂ブランドサイト：https://www.wakodo.co.jp/