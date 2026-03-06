和光堂120年「赤ちゃん品質」のこだわりを詰め込んだ「和光堂 赤ちゃん品質図鑑」

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）の和光堂ブランドでは、和光堂ブランド誕生120周年にあたり、これまでの歩みや取り組みをまとめた「和光堂 赤ちゃん品質図鑑」を企画しました。図鑑は Web版と冊子版で展開します。3月6日に120個の「赤ちゃん品質」を紹介するWeb版を公式サイトで公開し、その中から約60個を厳選し、イラストや図解などビジュアルを活かして再構成した冊子版をブランドブックとしてイベント等で4月上旬から配布します。

「和光堂 赤ちゃん品質図鑑」では、粉ミルクやベビーフードの製造工程、商品開発に込めたこだわり、120年の歴史で培った知見などをわかりやすく紹介しています。和光堂ブランドが大切にしてきた「赤ちゃん品質」の考え方を、より多くの方に知っていただくことを目的に制作しました。ブランド誕生120周年にあわせ、安全・安心への取り組みや、和光堂にまつわるトリビアなどの「赤ちゃん品質」を“図鑑”のスタイルでまとめています。

和光堂ブランドではこれまでも栄養士による栄養相談、育児アプリ「わこちゃんアプリ」、公式サイト「わこちゃんカフェ」などを展開し、子育てや栄養・食生活に関する情報を提供してきました。

今回の「赤ちゃん品質図鑑」は、年内までに3万部の配布を予定しており、より多くの保育者に和光堂ブランドの取り組みを知っていただく機会を広げていきます。

【120個のこだわり(トピックス)の一部)

■「和光堂」ブランドについて

1906年に、当時非常に高かった日本の乳幼児死亡率を低下させたいと考えた弘田長博士が和光堂薬局を設立したことをきっかけに誕生しました。現在は粉ミルクやベビーフード、プレキッズフード、乳幼児向けのおやつ・飲料、幼児向けスキンケア、乳幼児向け医薬品、妊産婦向け商品などを展開しています。ベビーフードなどの食品では、お子さまの成長段階に合わせた味付け、具材の大きさ、固さ、量、素材のおいしさにこだわった安全・安心な商品を提供し、お子さまの成長をサポートするとともに、保育者の育児負担軽減に貢献することを目指しています。

2026年に創業120周年を迎える和光堂は、「ずっと、赤ちゃん品質。もっと、赤ちゃん品質。」という新たなブランドプロミスのもと、これからも赤ちゃんと保育者の皆さまに寄り添う安全・安心な商品づくりを追求していきます。

■和光堂ブランドサイト：https://www.wakodo.co.jp/