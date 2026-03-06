「REJECT」所属ストリーマー・ハイタニ主催「第3回ハイタニ登竜門オープン」オフライン決勝 powered by REJECTを3月7日（土）にREJECT HUBで開催

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、「REJECT」所属ストリーマー・ハイタニが主催する若手支援プロジェクト「第3回ハイタニ登竜門オープン」について、オンライン予選を勝ち上がった上位8名によるオフライン決勝を、2026年3月7日（土）にREJECT HUBにて開催することをお知らせいたします。

本大会は、次世代格闘ゲームプレイヤーの挑戦機会を創出し、競技シーンの活性化を目的とした取り組みです。オンライン予選を突破した8名が、トーナメント形式の決勝戦で頂点を争います。

優勝者にはトロフィーに加え、「EVO Japan 2026」および「EVO 2026」への挑戦サポートを提供いたします。

【大会概要】

■ 大会名：第3回 ハイタニ登竜門オープン

■ 日時／会場

オフライン決勝：2026年3月7日（土）

決勝会場：REJECT HUB

■ 使用タイトル：STREET FIGHTER 6

■ 賞品

優勝：トロフィー、EVO Japan 2026およびEVO 2026への挑戦サポート

※EVO挑戦サポートは、本トーナメント参戦からEVO終了時までの期間において、プロチームに所属していない、かつプロチーム等から支援を受けていないことを条件とします。条件に該当しない場合は、次順位の選手へ権利を繰り下げます。

■ 配信：

REJECT公式YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

ハイタニ Twitch：https://www.twitch.tv/haitani0904

■ TOP8トーナメント表はこちら

■ TOP8進出選手

Upper Bracket

・Kushina

・海底撈月

・Rerin

・ららら

Lower Bracket

・とす

・しっくすびっと

・フィフティフィフティ半田

・ふみじま

【REJECT×ahamo タイアップキャンペーン実施中】

本大会の開催にあわせて、REJECT×ahamoのタイアップキャンペーンを実施しています。条件を満たしてahamoへお乗り換えいただいた方へ、タイアップ限定の特典をプレゼントいたします。

■ キャンペーン期間

- エントリー期間：2026年3月5日（木）～3月24日（火）- お乗り換え時 ahamo開通期間：2026年3月5日（木）～3月31日（火）

■ 特典

- デジタル壁紙2種（PC・スマホ）＋dポイント（期間・用途限定）5,000ptをプレゼント- 抽選で20名様に、ハイタニサイン入り「BREAK THE RECORD PRO KIT JACKET」をプレゼントデジタル壁紙2種（PC・スマホ）BREAK THE RECORD PRO KIT JACKET

■ 参加条件

- 3月24日（火）までにキャンペーンサイトからエントリーを完了すること- 3月31日（火）までにahamoサイトにて、ドコモ以外のキャリアからahamoを契約し、利用開始手続き（開通）を完了すること- エントリー時の氏名・電話番号と、ahamo回線に紐づく氏名・電話番号が同一であること

▼ キャンペーン特設サイト

https://ahamo.com/special/reject/

ahamoについて

ahamoは、月間データ容量30GBを月額2,700円（税込2,970円)でご利用いただける新たな料金プランです。

料金やサービス内容について、しっかり納得してご契約いただくことをめざした料金プランで、そうしたコンセプトに基づき、細かい割引の条件などを極力なくしたシンプルな料金プランといたしました。また、オンラインで受付いたします。新規契約の手続きは専用のWEBサイトで受付いたします。契約後も、専用のアプリでデータ利用量や料金の確認、各種お手続きなどができます。また、操作やサービスについて不明なことがあれば、WEBサイトで簡単に調べることができ、チャットでのお問い合わせもサポートいたしますので、安心してご利用いただけます。

ahamo公式HP：https://ahamo.com/index.html

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip