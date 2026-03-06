eスポーツチーム「REJECT」IdentityV部門のSoba・Unpyi・City・AKaが日本代表候補選手に選出

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、Identity V部門よりSoba・Unpyi・City・AKaの4名が日本代表候補の選考対象選手に選出されたことをお知らせいたします。

■ 日本代表候補 選考対象選手について

日本代表の最終メンバーは、所定の選考プロセスを経て決定される予定です。

【AKa】ハンター【Unpyi】サバイバー【Soba】サバイバー【City】サバイバー【主な戦績】

第五人格 FanMeeting＆2025秋季IJL決勝戦「スノードームの冬物語」～Christmas Wonder Parade～ 準優勝

2025 Identity V Stellaris Challenge Invitational 優勝

Identity V Japan League 2025 Summer 優勝

■ 選手コメント

【AKa（@TMW75641137(https://x.com/TMW75641137)）】

この度、日本代表候補の選考対象選手として選出いただけてとても光栄に思います。今まで私が培ってきたすべての経験、技術等を活かしてチームを勝利に導きます。そして、更に向こうへ行けるように自信を持って世界の舞台へ挑戦します。よろしくお願いします！

【Unpyi（@unpii2213(https://x.com/unpii2213)）】

この度、日本代表候補の一員として選出されたことを大変嬉しく思います。大きな舞台でさらに成長した姿をお見せすることを約束します。大会期間中もたくさんのご声援をいただけると嬉しいです。

【Soba（@kona_0603(https://x.com/kona_0603)）】

今回、日本代表候補という名誉ある機会をいただき、非常に光栄であると同時に、その責任の重さを強く感じています。ここに至るまでの道のりは決して平坦ではありませんでしたが、大会では、自分の持ち味を生かし、日本の勝利のために全力で頑張ります。アジアの頂点を目指し、誇りを持って戦っていきます。

【City（@cityy_V(https://x.com/cityy_V)）】

この度、日本代表候補の選考対象選手に選ばれたREJECTのCityです。同じ日本代表の救助職のmaekenさんと協力しながら試合に臨もうと思っているので応援よろしくお願い致します。

本件を受け、REJECTは所属選手の挑戦をサポートするとともに、選手一同、勝利に向けて全力で取り組んでまいります。

引き続き、REJECTならびに所属選手へのご声援をよろしくお願いいたします。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip