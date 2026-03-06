全国のアニメイトで『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』紙コミックス版 第2巻発売記念フェアを開催　描き下ろしB6ビジュアルボードが特典に

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、全国のアニメイトにて『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』紙コミックス版 第2巻発売記念フェアを開催いたします。期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに1枚「描き下ろしB6ビジュアルボード（全2種）」をプレゼントいたします。

○開催期間

2026年3月19日(木)～2026年4月19日(日)



○開催場所

全国アニメイト

(通販を含む)



○フェア内容

期間中、対象商品を1冊ご購入ごとに描き下ろしB6ビジュアルボード（全2種）を１枚プレゼント。

※特典はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

○対象商品

■2026年3月19日(木)発売

[紙コミックス版]

・元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。2



■好評発売中

[紙コミックス版]

・元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。1

詳細はコチラ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114988『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』紙コミックス版 第2巻 3月19日発売！

▼第2巻あらすじ▼

竜人・セレストの番として共に暮らし、その愛情を一身に受けるユイ。その一方で、自分は彼の負担になっていないか悩みを抱えてしまう。ある日、訪れた警備隊の訓練場で自分の戦闘能力でセレストの役に立てないかと考えたユイは、模擬戦に挑むことに！？



『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』紙コミックス版 第2巻

発売日：2026年3月19日

ISBN：9784867208878

試し読み：https://www.mangabox.me/reader/481446/episodes/182247/

編集：マンガボックス 発行・発売：コアミックス

紙コミックス版 第2巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E5%85%83%E6%88%A6%E9%97%98%E7%94%A8%E5%A5%B4%E9%9A%B7%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C%E3%80%81%E5%8A%A9%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E7%AB%9C%E4%BA%BA%E3%81%AF%E7%95%AA%E3%81%A0%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-2-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-BD-%E6%97%A9%E7%80%AC%E9%BB%92%E7%B5%B5/dp/4867208876/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1L3Y9GYNGYKBA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zvk6NH-6ou3vCltGodNRoQ.OEAuc4JePSibpURuqrOW3quyIA1QVasHrhtzoeBdXW8&dib_tag=se&keywords=9784867208878&qid=1772594765&sprefix=9784867208878%2Caps%2C174&sr=8-1