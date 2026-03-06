くまモンコラボ10年目 売上の一部を熊本災害復興のために寄付いたします。 「ガリガリ君九州みかん」2026年3月10日（火）より全国発売

赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、「ガリガリ君九州みかん」を2026年3月10日（火）より全国発売いたします。

「ガリガリ君九州みかん」は、みかんアイスの中にガリガリとした食感が特徴のみかんかき氷を入れたアイスキャンディーです。九州産みかん果汁を7%使用し、みかんの美味しさ、ガリガリ君の良さである甘さと食べ終わりの氷の爽やかさをお楽しみいただけます。2017年から毎年販売を続けており、今年で10年目の取り組みとなります。

今回のパッケージには、大人気の熊本県PRキャラクターくまモンとガリガリ君とともに「10」が隠された記念のデザインになっていますので、ぜひ探してみてください。くまモンとガリガリ君の表情やポーズの異なる、3種類のパッケージをお楽しみください。

また、くまモンコラボ10年目を記念して、赤城乳業公式SNS【X（@akagi_cp）、Instagram（@akagi_ice）】でガリガリ君九州みかん10本とオリジナルTシャツ1枚＆オリジナルステッカー1枚をセットで合計10名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。3月19日（木）までの応募となります。ぜひご応募ください。

毎年継続している活動として、今年も発売される商品の売上の一部を熊本災害復興のため寄付いたします。

赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。

【商品情報】

■ガリガリ君九州みかん

希望小売価格：97円（税込）

種類別：氷菓

容量：105ml

エネルギー：72kcal

発売日：2026年3月10日（火）

発売エリア：全国

【キャンペーン情報】「コラボ10年目記念にガリガリ君九州みかんをプレゼント！」

■コラボ10年目記念にガリガリ君九州みかんとオリジナルTシャツ＆オリジナルステッカーをプレゼント！

「赤城乳業公式X」「赤城乳業公式Instagram」のキャンペーン投稿に対して、以下方法で応募いただいた方を対象に、抽選で10名様にガリガリ君九州みかん10本とオリジナルTシャツ1枚＆オリジナルステッカー1枚をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

※XとInstagramで合計10名様を予定しております。



■実施期間：2026年3月6日（金）～3月19日（木）23:59まで

■応募方法（以下のいずれか）

X

１.X：赤城乳業公式Xアカウントをフォロー

２.こちらの投稿をリポストお願いします。

「赤城乳業」公式Xアカウント（@akagi_cp）

Instagram

１.Instagram：赤城乳業公式Instagramアカウントをフォロー

２.こちらの投稿に「いいね！」をお願いします。

「赤城乳業」公式Instagramアカウント（@akagi_ice）

※当選者様には後日DMにてお知らせいたします。