ザ・サウザンド京都　岩田 渉シェフソムリエがASI世界最優秀ソムリエコンクール2026 日本代表に選出されました

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)のシェフソムリエ・岩田 渉が、2026年2月25日(水)に東京で開催された「ASI世界最優秀ソムリエコンクール2026 日本代表選考会」にて、日本代表に選出されました。

岩田 渉シェフソムリエは、2026年10月11日(日)から16日(金)までポルトガル・リスボンで開催される「ASI世界最優秀ソムリエコンクール2026」に出場いたします。

◆ASI世界最優秀ソムリエコンクールとは

ザ・サウザンド京都 シェフソムリエ 岩田 渉

1969年より国際ソムリエ協会(ASI)が主催。3年に1度、世界各国から選抜されたソムリエが「筆記試験」「テイスティング」「サービス実技」などの知識や技能を競い、世界一を決定する。

◆シェフソムリエ 岩田 渉 Wataru Iwata

1989年愛知県生まれ。大学在学中、留学先のニュージーランドでワインに魅了され、4年間ワインの勉強に没頭する。卒業後、2014年にソムリエ資格取得。同年京都のワインバー「Cave de K(カーヴ・ド・ケイ)」のソムリエに着任。2019年9月に現職、ザ・サウザンド京都シェフソムリエに就任。

◆主な受賞歴

2017年 「第8回 全日本最優秀ソムリエコンクール」 優勝

2018年 「第4回ASIアジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール」 優勝

2019年 ベルギー・アントワープ開催「ASI世界最優秀ソムリエコンクール 2019」アジア・オセアニア代表として出場し準決勝進出

2020年 「Gault & Millau2020」にて「ベストソムリエ賞」 受賞

2021年 「ルイナール ソムリエチャレンジ2021」 優勝

2023年 フランス・パリ開催「ASI世界最優秀ソムリエコンクール 2023」日本代表として準決勝進出。世界第5位

2026年 ポルトガル・リスボンにて開催予定の「ASI世界最優秀ソムリエコンクール 2026」の日本代表として選出。本大会へ出場予定

◆ASI世界最優秀ソムリエコンクール2026 日本代表選考会について

開催日：2026年2月25日(水)

出場資格：過去の「全日本最優秀ソムリエコンクール」優勝者

選考会の様子

■THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

【所在地】〒600-8216 京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階数】地下1階～地上9階(客室：3階～9階/ 222室)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/