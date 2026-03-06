【東京都町田市】新しいフィールドで事業を考えてみませんか！？　町田市民間提案制度　新たなテーマ募集開始のお知らせ

町田市役所

町田市民間提案制度は、事業者の皆様の「地域のためにやりたい」という想いの実現に向けて、市に対して社会課題の解決や市民サービスの向上等に繋がる提案をすることができる制度です。

この度、以下のとおり、新たなテーマの募集を開始します。事業者の皆様には、提案が実現することで、企業価値の向上や、市の持つ様々な資源の活用、新たなビジネスモデルの展開などが期待できます。

新たに募集するテーマ一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52170/table/830_1_8dcbf2a1d9af8ed8d2939bc01da21004.jpg?v=202603070251 ]

※上記以外のテーマでも募集していますので、詳細は「関連ページ」からご覧ください。

▼関連ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/jigyousha/minkanteianseido/theme/index.html

▼新たに募集するテーマの内容について

●市民センター・コミュニティセンターの夜間諸室の利活用（市民総務課）

午後5時30分から午後10時までの時間帯に、各施設に設置している部屋を活用して利用率の向上につながる提案を募集します。

会議室（イメージ）和室（イメージ）料理講習室（イメージ）

■公民連携窓口「Co-Labo まちだ」

町田市民間提案制度には、民間事業者等から、市と連携・協力等をして実施したいことについて、対象を限定せず幅広く提案を受け付ける「フリー型民間提案制度」もあります。

フリー型の場合、公民連携窓口「Co-Labo まちだ」にて、事業者の皆様からの提案や提案に向けた事前相談を受け付け、実現に向けた調整等を行います。

ご関心がある場合は、下記連絡先までご連絡ください。

■連絡先

電話：042-724-2103

メール：Co-Labo@city.machida.tokyo.jp

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/